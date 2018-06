Ein Glücksrad wählt das Tagesprogramm aus

l (sz) - Knapp zwei Wochen haben 52 Kinder im Rahmen der KJG Kinderfreizeit auf der Fidelis-Ranch in Hinzang bei Leutkirch verbracht. Gut gelaunt trafen die Kinder am Spätnachmittag ein. Nach einem Abendprogramm mit Kennenlernspielen und Vorstellen er Lagerregeln ging es auch schon ins Bett. Kurz nach dem Frühstück wurde mit dem Glücksrad das Programm für den anstehenden Tag ausgewählt. Batiken, Kaiserspiel und die Kamelrally sorgten bereits am ersten Tag für jede Menge Action. In den folgenden Tagen konnten sich die Kinder beim „1,2 oder 3“ und beim „Sagaland“ im angrenzenden Wald gehörig austoben oder beim Basteln und Kinoabend in aller Ruhe entspannen.

Zum Ende der ersten Woche gaben das 15-köpfige Betreuerteam und alle Kinder nach einer zweistündigen Wanderung im Freibad in Leutkirch nochmals alles. Am Sonntag musste man nach einem actiongeladenen Samstag mit Völkerballturnier, Wasserspielen und Disco bis in den späten Abend einen Ausschläfertag einlegen. Bevor es sich die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 15 Jahren jedoch zu gemütlich machen konnten, mussten verschiedene Prüfungen bei „Takeshi‘s Castle“ bestanden werden. Mit viel Glamour und vom Stylingteam herausgeputzten Teilnehmern ging der Sonntag mit dem Casino zu Ende.

Die zweite Woche begann gleich mit einem schweren Verbrechen, welches die Spezialteams im Stile von Cluedo aufklären mussten. Am Dienstag besuchte dann Vikar Domink Rimmele die Gruppe und hielt einen von allen Kindern mitgestalteten Wortgottesdienst im Freien. Nach einer Stärkung vom Grill in Form von Wurst, Salat und Stockbrot nutzte man die einsetzende Dämmerung zur gruseligen Nachtwanderung. Der nächste große Höhepunkt fand dann am Mittwoch statt, als man beim „Spiel des Lebens“ in Isny bei der Stadtrally nochmals die letzten Reserven mobilisierte. Am bereits vorletzten Tag ließ man beim „Bunten Abend“ nochmals lange die Tanzbeine schwingen bevor am Freitag nach einer großen Putzaktion schon um 11 Uhr der Bus zur Abreise aufbrach.