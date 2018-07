München (dpa) - Fernsehfilme sind meist klar strukturiert. Oft geht es um die Liebe - in der Karibik, auf dem Traumschiff, im Krankenhaus oder vor Bergkulisse. Der neue ZDF-Fernsehfilm der Woche, „Ein geheimnisvoller Sommer“, der an diesem Montag (27. September, 20.15 Uhr) ausgestrahlt wird, hat mit ihnen - außer der Bergkulisse - nichts gemein.

Vom ZDF als Psychothriller angekündigt, ist der 88- minütige Streifen auch noch Drama und Persönlichkeitsstudie - alles gleichzeitig. Und so fällt es schwer, in wenigen Sätzen zu beschreiben, worum es in dem Film überhaupt geht. Deutschlands vielleicht bekannteste Charakterdarstellerin Suzanne von Borsody (53) spielt darin die erfolgreiche Porträt-Fotografin Esther Kaufmann. Sie verbringt einige Tage in den Bergen, im Ferienhaus ihres verheirateten Verlegers Rolf Berghoff (Erwin Steinhauer), mit dem sie seit Jahren eine Affäre hat. Früher haben seine Ehefrau und er dort mit zwei befreundeten Familien immer die Ferien verbracht. Seit dem Tod von Rolfs Sohn vor einigen Jahren sind sie aber nicht mehr dort gewesen.

Während Esther sich ein paar schöne Tage mit ihrem Liebhaber erhofft, hat der andere Pläne. Denn er wird noch einmal Vater - seine junge Assistentin ist schwanger von ihm - und will sein Verhältnis mit Esther darum beenden und auch seine Ehefrau verlassen. Nach einer letzten gemeinsamen Nacht verlässt er Esther und will mit dem Zug in die Schweiz fahren. Doch dort kommt er nie an.

Was als Beziehungsdrama beginnt, wird von nun an zu einer mysteriös anmutenden Kriminalgeschichte. Im Nachbarhaus taucht plötzlich der ebenso junge wie geheimnisvolle Paul (Ludwig Blochberger) auf, der Sohn der ehemaligen Haushälterin der drei Familien. Esther ist von ihm fasziniert und fühlt sich zu ihm hingezogen. Als aber Rolfs Leiche gefunden wird und Esther seine Brieftasche bei Paul entdeckt, wird sie misstrauisch und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei stößt sie auf Stephan Rainbold (Peter Prager), den ehemals besten Freund von Rolf, auf ein Dickicht aus Lügen - und auf menschliche Abgründe.

Der Film ist harte Kost - nicht nur, weil das, was Esther herausfindet, alles andere als schön ist, sondern auch, weil die Produktion nach einem Drehbuch von Hannah Hollinger einfach zu viel will. Allein die persönliche Geschichte von Esther wäre einen eigenen Film Wert gewesen. „Schließlich wird sie mit dem konfrontiert, was sie nicht sehen wollte, mit dem, was unter den Teppich gekehrt worden ist. Sie kann ihre Augen davor nicht verschließen“, beschreibt von Borsody im Interview der Nachrichtenagentur dpa in München ihre Rolle.

Dadurch aber, dass zu dieser komplexen Geschichte eine noch komplexere Kriminalgeschichte hinzukommt, werden viele Erzählstränge angerissen, aber nicht auserzählt. Zusammengehalten werden sie von Suzanne von Borsody, die voll in ihrem Element ist. Eindringlich und glaubhaft brilliert sie in der schwierigen Rolle der Esther - und beweist in einigen freizügigen Szenen, dass auch eine Frau jenseits der 50 durchaus noch zeigen kann, was sie hat. Von Borsody glaubt an den komplexen Film und daran, dass er auch die ZDF-Zuschauer begeistern kann. „Ich denke schon, dass er funktioniert“, sagt sie. „Das Publikum ist nicht dumm, und ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben.“