Ein gebrauchter Tag

Mit einer 0:5 (0:2)-Auswärtsniederlage gegen die TSG Balingen II hat der SV Ochsenhausen einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Wild war dem Gegner von der Schwäbischen Alb in allen Belangen unterlegen und kassierte zurecht die 15. Saisonniederlage. Durch die Niederlage steht der SVO am nächsten Spieltag gegen den SV Mietingen unter Zugzwang.

„Wir hatten heute einem starken Gegner nichts entgegenzusetzen, die Niederlage ist hochverdient“, sagte SVO-Spielertrainer Oliver Wild nach der Partie. Die TSG Balingen II steht nun in der Tabelle einen Punkt hinter dem SVO, hat allerdings zwei Spiele weniger bestritten. „Wenn sie so weiterspielen, haben sie sicherlich nichts mit dem Abstieg zu tun. Daher sehe ich die TSG nicht als direkten Konkurrenten“, sagte Wild.

Die Niederlage zeichnete sich bereits während den ersten Minuten ab, zu oft stießen die Balinger torgefährlich in den Strafraum der Gäste vor. Der 21-jährige Torjäger Hannes Scherer wurde in der 14. Minute schön im Strafraum freigespielt und erzielte das 1:0. Nur sechs Minuten später parierte zwar SVO-Keeper Tobias Kirchenmaier einen Foulelfmeter, ein positiver Effekt war der Mannschaft dadurch aber nicht anzumerken. Stattdessen schnürte Oberliga-Stürmer Scherer seinen Doppelpack zum 2:0 (28.). Bis zur Halbzeit kam die TSG immer wieder über die linke Seite zu Torchancen, TSG-Außenspieler Cedric Guarino war von der SVO-Defensive kaum zu stoppen.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Ochsenhausen einen guten Start, der eingewechselte Peter Schmidt vergab aus halblinker Position eine Großchance (50.). „Das war unsere Chance, die Balinger zu verunsichern und vielleicht noch einmal ins Spiel zu kommen“, sagte Oliver Wild. Wie aus dem Nichts fiel der Treffer zum 3:0 durch Tim Göttler, danach war die Partie bereits vorentschieden (58.). Der überzeugende SVO-Torhüter Tobias Kirchenmaier hielt seine Mannschaft mit einigen Paraden im Spiel, beim 4:0 von Tobias Schatz in der 65. Minute war der Schlussmann aber machtlos. Matteo Buck hätte nach einem Foul an Kapitän Andreas Ludwig noch etwas Ergebniskosmetik betreiben können, doch auch vom Elfmeterpunkt blieb der SVO glücklos (70.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Tobias Schatz mit dem 5:0 in der 78. Minute. „Wir wollen die Niederlage schnell abhaken, unser Fokus gilt nun dem Spiel gegen den SV Mietingen“, sagte Oliver Wild.