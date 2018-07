„Ein ganzes Kindergartenleben“

Container: Das klingt erst einmal gar nicht lustig, sondern ziemlich provisorisch. Ist es ja auch, es ist eine Übergangslösung, weil schnell mehr Kindergartenplätze hermüssen als gedacht und der Neubau auf sich warten lässt. Und ja, auch weil in der Stadtverwaltung langsamer gearbeitet wurde als offensichtlich nötig. Trotzdem: Für Eltern, die dringend auf einen Betreuungsplatz angewiesen sind, ist ein Containerplatz besser als gar kein Platz. Jetzt kommt es darauf an, wie mit der Situation weiter umgegangen wird. Zwei Dinge sind dabei wichtig. Erstens: Der Druck muss bleiben. Auch wenn sich mit der Container-Kita die Situation entspannt und es gute Gründe gibt, beim Zeitplan für den Neubau etwas Luft einzuplanen: Die Übergangslösung darf kein Dauerzustand werden. Dieser Ansatz darf aber auch nicht zulasten der Kinder gehen, denn zweitens: Die Übergangslösung darf kein schlechtes Provisorium werden. Drei Jahre, so zeichnet es sich derzeit ab, wird es dauern, bis der neue „richtige“ Kindergarten gebaut ist. Es wird also eine Generation Kinder geben, die ihr ganzes Kindergartenleben in der Container-Kita verbringen. Sie und die Erzieherinnen, die dort arbeiten werden, haben eine schöne Einrichtung und einen ordentlichen Gartenzaun verdient. Also bitte nicht wegen der zeitlichen Begrenzung kleinlich werden.