Deuchelried - Die Musik-Komödie „Die Drei von der Tankstelle“ wurde 1930 unter anderem mit Heinz Rühmann und den Comedian Harmonists in Berlin uraufgeführt. Manche Lieder daraus sind unsterblich geworden und um die Welt gegangen, wie beispielsweise der Gassenhauer „Ein Freund, ein guter Freund…“. Am Freitagabend war die Begeisterung im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried groß, als der Altusrieder U-50-Chor das Stück in neuer Interpretation aufführte und dabei die Zuschauer mitriss. Nicht nur wegen der wunderbaren Lieder und der großartigen Musik, sondern vor allem auch wegen der hervorragenden schauspielerischen Leistung, des tollen Bühnenbilds, der schnittigen Kostüme und der insgesamt sehr beeindruckenden Inszenierung.

Der Inhalt des Stücks ist schnell erzählt: Die drei Freunde Willy, Kurt und Hans haben schon bessere Tage gesehen. Nun stehen die drei Lebemänner vor dem Bankrott. Kein Job, kein Geld, Anschluss verpasst. Der Gerichtsvollzieher pfändet ihre letzten Habseligkeiten – die drei stehen vor dem Nichts. Da kommt ihnen die rettende Idee: Mit dem letzten Geld ihres verkauften Autos übernehmen sie eine heruntergekommene Tankstelle und planen damit ein großes Comeback ins Arbeitsleben. Als die junge, hübsche Lilian drei Mal im schnittigen Cabrio an der Tankstelle vorfährt, verlieben sich alle drei in sie, ohne dass der eine es vom anderen weiß. Die Lage wird unübersichtlich, und an dieser komplizierten Liebesverstrickung droht die Freundschaft zwischen den drei Freunden zu zerbrechen. Schuld daran sind natürlich nur – die Frauen!

Wie entkommt man einem komplizierten „Liebes-Dilemma“? Auch hier sind es wieder einmal die Frauen, denen im rechten Moment die rettende Idee kommt. Ihre Liebesoffensive trifft ins Schwarze, denn „einen Mann kann man belügen, aber drei Männer sind ja fast so klug wie eine Frau!“ Mit viel Witz und Charme werden die Männerherzen überrumpelt.

Faszinierend waren nicht nur die altbekannten Lieder und Melodien, sondern auch die tänzerische Choreographie und die Leichtigkeit dieser gelungenen Aufführung. Bühnenbilder wurden blitzschnell vom Background-Chor verändert, Kostüme ausgetauscht, witzige Dialoge geistreich eingestreut. Manche Zuschauer lachten Tränen.

Der Musikkapelle Deuchelried ist es mit der Aufführung dieser Musik-Komödie wieder einmal gelungen, das Publikum vollauf zu begeistern. Bereits 2015 traten die Darsteller vom U-50-Chor in Deuchelried auf – damals mit dem Stück „Männer“. Und dieses Mal waren es „drei Männer auf einen Streich – Donnerflitttchen!“ Für die Drei von der Tankstelle war es am Ende die Freundschaft, die ihnen den Weg „nach ganz oben“ eröffnete – und Willy zog schließlich mit Lilian das große Los: „Hoppla, jetzt komm ich, alle Türen auf, alle Fenster auf – und die Straße frei für mich!“