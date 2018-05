Ein frühes Tor reicht

Die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat am 27. Spieltag der Landesliga den 1. FC Frickenhausen mit 1:0 besiegt. Pascal Weidl war es, der mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Bilger-Elf die Punkte sicherte.

Nach der Niederlage im Derby gegen die SG Bettringen erwarteten Trainer und Zuschauer eine Reaktion der TSG. Coach Benjamin Bilger und sein Co Mischa Welm konnten wieder auf Hannes Borst und Kapitän Philipp Leister im zentralen Mittelfeld zurückgreifen. Auch Pius Kuhn und Kai Horlacher, die eine Woche zuvor frühzeitig ausgewechselt wurden, standen wieder in der Anfangself. Auch sie zeigten eine deutliche Steigerung.

Die TSG begann gut. Bereits in der zweiten Minute passte Julian Köhnlein auf den mitgelaufenen Pascal Weidl. Der Angreifer ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte das 1:0. Frickenhausen zeigte sich nach dem furiosen Beginn der TSG überrascht. Es dauerte ein paar Minuten bis die Gäste ins Spiel fanden. In dieser Phase hätte die TSG auf 2:0 erhöhen können. Nach einer schönen Stafette über Kuhn stand Niklas Groiß in der Mitte frei. Der scheidende Angreifer konnte aber keinen weiteren Treffer auf seinem Konto verbuchen.

Bosrsts Schuss in der 22. Minute ging knapp drüber. Julian Köhnleins Treffer wurde vom Pfosten verhindert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Frickenhausen überhaupt keine Torchance. Ende des ersten Durchgangs verlor die TSG etwas den Faden. Die Gäste kamen besser ins Spiel.

Jonas Christlieb verhinderte mit einer tollen Aktion den Ausgleichstreffer. Der folgende Eckball landete bei Ismail Oguz. Sein Schuss ging drüber. Kurz darauf war es erneut Oguz. Dieses Mal verhinderte TSG-Keeper Denis Burkert mit einer schönen Parade den Gegentreffer. Im zweiten Durchgang dauerte es ein paar Minuten bis die TSG wieder ins Spiel fand. Yannik Kögler hatte durch eine starke Einzelaktion das 1:1 auf dem Fuß. Der Ball sprang von der Unterkante der Latte wieder zurück ins Feld.

Zum Glück für die TSG. Mitte des zweiten Durchgangs hatte die Bilger-Elf die Partie wieder im Griff. Jonas Christlieb hatte nach einer tollen Freistoß-Finte Pech. Sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Der eingewechselte Timo Frank wurde von Hannes Borst in Szene gesetzt. Auch sein Schuss: vorbei. Frickenhausen drückte auf den Ausgleich. Die TSG hatte zahlreiche Konterchancen. Ein weiterer Treffer sollte nicht fallen.