Ein flotterer Zug ist nötig

Höhere Effizienz, Stärkung der Ortschaftsräte, aber auch weniger Zeit für Beratungen und mehr Kompetenz für die Verwaltung – irgendwie scheinen alle Argumente für und gegen eine Änderung der Hauptsatzung zu treffen. Eines ist allerdings falsch: Eine „Entmachtung“ des Gemeinderats bedeutet sie nicht. Vielmehr eine Neuverteilung seiner Arbeit und Zuständigkeiten mit mehr Befugnissen für die Ausschüsse. Was auch die Fraktionen zu einer anderen Arbeitsweise zwingen wird. Und was keine Verschlechterung bedeuten muss. Denn eines wird eine geänderte Hauptsatzung mit Sicherheit bringen: einen flotteren Zug in die Entscheidungswege der Aalener Kommunalpolitik. Was dringend nötig ist.