Isny (sz) - Wahre Begebenheiten und Menschen, die über sich hinauswachsen: Am Dienstag, 8. November, 20 Uhr ist das preisgekrönte Drama „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ im Rahmen der Programmkinoreihe Filmreif im Neuen Ringtheater Isny zu sehen. Darin gibt die Komikerin Meltem Kaplan als Hauptdarstellerin ihr Kinodebüt. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Isny Info, teilt das Kulturbüro mit.

Rabiye Kurnaz, Bremer Hausfrau und liebende Mutter, versteht die Welt nicht mehr: Ihr Sohn Murat ist weg, inhaftiert im US-Gefangenenlager Guantanamo. Sie geht zur Polizei, informiert Behörden und verzweifelt fast an ihrer Ohnmacht. Bis sie auf den zurückhaltenden und besonnenen Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke trifft und mit ihm den Kampf für Murats Freilassung aufnimmt. Gemeinsam ziehen sie bis vor den Supreme Court nach Washington, um gegen George W. Bush zu klagen. Dabei wachsen die beiden über sich hinaus und das scheinbar Unmögliche wird möglich.

„Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ist ein Film über Recht und Willkür und beruht auf wahren Begebenheiten. Im Wettbewerb der Berlinale 2022 feierte das Drama des Regisseurs Andreas Dresen seine Weltpremiere und erhielt zwei Auszeichnungen. Meltem Kaplan, die als Rabiye Kurnaz ihr Kinodebüt gibt, gewann den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Der Preis für das beste Drehbuch ging an Laila Stieler.

Am Dienstag, 8. November, 20 Uhr kommt der Film auf die Leinwand des Neuen Ringtheaters Isny. Karten für die Vorstellung im Rahmen der Programmkinoreihe filmreif sind im Vorverkauf zum Preis von 8,50 Euro oder 7,50 Euro (ermäßigt) in der Isny Info, bei der Buchhandlung Mayer in Isny und Neutrauchburg sowie direkt im Neuen Ringtheater Isny erhältlich. Unterstützt wird die Programmkinoreihe des Kulturforums Isny in Kooperation mit der Buchhandlung Mayer und dem Neuen Ringtheater Isny von Dethleffs, zebris, der Gärtnerei Gutmair, Optik Walzer und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben.