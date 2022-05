Ein Einbruch, der keiner war

Weingarten (sz) - In Wohlgefallen aufgelöst hat sich ein Einbruch, der der Polizei am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Allmandstraße in Weingarten gemeldet worden war. Aufmerksame Nachbarn hatten beobachtet, wie eine Frau über einen Stuhl zu einem Fenster stieg und den Rollladen nach oben schob. Die vermeintliche Einbrecherin öffnete das Fenster und stieg in das Haus ein. Bei Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass eine 22-jährige Hausbewohnerin beim Heimkommen ihren Schlüssel für die Haustür nicht fand und so den Weg über das Fenster wählte.