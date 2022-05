Ein Diamant für das Goldstück

Der scheue Blick auf den Kalender zeigt, dass es höchste Zeit ist, ein Muttertagsgeschenk zu besorgen. Denn Mütter, so wunderbar sie auch sein mögen, können nachtragend sein, wenn man ihren Ehrentag vergisst. Da sind Väter – traditionell mit Leiterwagen und hopfenhaltigen Erfrischungsgetränken unterwegs – doch deutlich unkomplizierter. Ihr typisches Vatertagsverhalten ist traditionell darauf angelegt, zu vergessen. Darum erinnern sie sich am Folgetag in der Regel auch nicht daran, wenn sie am Vatertag selbst vergessen wurden.

Wer sich also fragt, welches Präsent am Sonntag mütterlicherseits strahlende Augen bewirkt, kann natürlich zu Konventionellem greifen, etwa zu handgehäkelten Topflappen, Bügeleisen oder blühendem Gemüse. Noch mehr Wertschätzung ließe sich mit etwas Schmuck ausdrücken. Da ist es geradezu glückliche Fügung, dass das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ gerade vermeldet, dass der Diamant „The Rock“ mit seinen 228 Karat versteigert wird. Mit diesem zwiebelähnlichen Klunker kann man selbst verwöhnte Mütter zu Tränen rühren.

Das tropfenförmige Gerät wird im Wert auf 20 bis 30 Millionen Dollar taxiert. Aber was sind schon die paar schnöde Dollar oder Euro in Anbetracht der Tatsache, dass Mütter sowieso unbezahlbar sind? Nicht umsonst werden sie auch gerne als Perlen oder Goldstücke bezeichnet. Den wahren Wert einer Mutter erkennt man tragischerweise sowieso erst, wenn man keine mehr hat. Feiern wir sie also gebührend – und knausern nicht. Der Riesendiamant ist jedenfalls noch zu haben. (nyf)