Ein Derby unter ungewohnten Voraussetzungen

Nachdem der neunte Spieltag der Bezirksliga Donau bereits am Freitag begonnen hat, stehen am heutigen Samstag drei Spiele an. Unter anderem empfängt im Spiel des Tages der TSV Allmendingen die Überraschungsmannschaft aus Hettingen/Inneringen. Am Sonntag werden dann die restlichen vier Spiele absolviert.

SV Daugendorf – FV Weithart

Gegen den Tabellenletzten hofft der SVD auf den ersten Saisonsieg. Die Remiskönige der Liga (fünf Unentschieden), wollen endlich einen Dreier holen. Die Gäste haben die Niederlagenserie von drei Spielen gestoppt und gegen den FC Laiz einen Punkt erkämpft. In Daugendorf soll es nun zum zweiten Saisonsieg reichen. Sa., 25. Sep., 15 Uhr

Allmendingen – SG Hettingen/Inn.

Das Spiel des Tages findet beim Tabellenführer statt. Die beste Offensive der Liga trifft auf die beste Abwehr. Der TSV ist auf das Konterspiel der SGH eingestellt. Nun muss sich Torjäger Florian Dangel beweisen, ob er gegen die routinierten Abwehrkräfte des TSV auch treffen kann. Sa., 25. Sep., 16 Uhr

FV Altheim – FV Neufra

Vier Siege in Folge, 14:2 Tore – diese Bilanz hat den FVA nach oben katapultiert. Bei den Gästen ist Ernüchterung eingekehrt. Zu Beginn waren die Ziele höher gesteckt. Mit Platz 13 ist der FVN in ungewohnten Gefilden unterwegs. Erst zwei Siege konnte die Hermanutz-Elf erspielen. Gegen den Ortsnachbarn wird die Zuschauerkulisse jedoch imposant sein. alle Sa., 25. Sep., 17 Uhr

SV Hohentengen – FC Laiz

Der Gastgeber konnte mit einem Kantersieg das Selbstvertrauen aufbauen. Gegen den FC gab es in den vergangenen Jahren immer interessante Duelle. Der FC hat einen Punkt mehr auf der Habenseite als der SVH. Für beide Teams ist dies somit ein richtungsweisendes Spiel. Der Sieger darf sich nach oben ausrichten. Für die Gäste heißt es auch das Wochentagspiel am Donnerstag in Buchau gut zu verkraften.

FC Ostrach – FV Bad Schussenried

Der FCO will die gute Heimbilanz weiter ausbauen. Mit 21 Treffern stellt der FCO die beste Offensive der Liga. Neun Schützen erzielten für den Gastgeber die Treffer. Christoph Rohmer und Markus Gipson sind mit jeweils acht Treffern die besten Schützen.

FV Bad Saulgau – SV Uttenweiler

Der SVU ist ein gerngesehener Gast. In der vergangenen Saison holte die Fetic-Elf vier Punkte gegen das Teams von Spielertrainer Jasko Ramic, der lange in Saulgau spielte. Für den FV heißt es, die schwache Heimbilanz zu verbessern. Bisher gab es nur einen Sieg für den Gastgeber.

Munderkingen – SV Bad Buchau

Für beide steht einiges auf dem Spiel. Der Verlierer wird sich für die Zukunft auf den Abstiegskampf einstellen müssen. Die Gastgeber sind seit sechs Spielen ohne Sieg. In der Offensive zeigt der Aufsteiger gute Leistungen, es klemmt in der Defensive. Der Gast hat ähnliche Probleme. alle So., 26. Sep., 15 Uhr

Spielfrei: FV Altshausen (mir)