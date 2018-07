Betrachtet man die bisherigen Testspiele, dann hat die SpVgg Lindau in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals beim TSV Schlachters keine Chance. Während die Gastgeber beim Landesligisten Kißlegg knapp mit 2:3 verloren und am Sonntag in Vogt 3:2 gewannen, hat die Mannschaft von Marco Mayer in 180 Minuten kein Tor geschossen, aber elf kassiert. „Das ist für mich kein Problem, weil in der Vorbereitung die Ergebnisse nicht zählen“, sagt Mayer. Am Mittwoch ist die Partie gegen Schlachters aber durchaus wichtig. Ein Derby ist eben ein Derby.

Marco Mayer ist derzeit nicht zu beneiden. Kaum hat er einen Teil der Mannschaft fit bekommen, da gehen diese Spieler in den Urlaub. Andere, die kaum trainiert haben, sind wieder da, doch körperlich noch nicht auf der Höhe. Trotzdem bleibt der neue Spielertrainer der SpVgg ruhig, denn alles was vor dem ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 ist, ist Geplänkel. Der 19. August ist wichtig. Da steht das erste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast in Lindau (gespielt wird bei der TSG Zech, weil das Stadion noch gesperrt ist) ist die unangenehme Mannschaft der SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz. „Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg in die Bezirksliga. Dafür werden wir hart arbeiten und alles dafür tun, dass es klappt“, meint Mayer.

Neuzugänge sind dabei

Das Spiel am Mittwoch in Schlachters ist trotzdem nicht unwichtig. Beim Derby geht es ums Prestige und sicherlich darum, die zweite Runde zu erreichen. Mayer hat Antonio Paturzo, Michael Riedesser, Julian Wucher, Musa Gaye zur Verfügung. Ob Alex Nikolaidis spielen kann, ist noch unsicher. Klar ist: Marco Mayer wird auch die Fußballschuhe schnüren. „Wir wollen die zweite Runde erreichen, aber das ist nicht unser wichtigstes Ziel“, betont Mayer.

Lukas Sonntag, Trainer des TSV Schlachters, hofft auf ein gutes Spiel und das Erreichen der zweiten Runde. Die Vorbereitung lief bislang sehr gut, auch weil nur wenige Spieler im Urlaub waren. Die Mannschaft ist fit, brennt darauf ihre Form im Derby zu zeigen. „Die Partie gegen Lindau ist nicht nur ein Testspiel, sondern eine echte Herausforderung. Lindau ist stark und wir sehen dann, wo wir stehen“, sagt Sonntag. Er hat alle Mann an Bord und somit die Qual der Wahl. Nicht dabei ist Dennis Göhl, der im Urlaub weilt.

In den beiden Testspielen hat vor allem der aus der A-Jugend kommende Julian Scheuerlein mit drei Toren überzeugt. In der vergangenen Saison war er schon ein paar Mal bei der ersten Mannschaft dabei. Aber auch der Rest der Mannschaft zeigt sich in guter Frühform. Sonntag gibt sich aber realistisch. „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, auch wenn wir eine gute Mannschaft haben. Ob wir am Ende in der A2 ganz oben stehen, hängt von vielen Faktoren ab, die wir nicht planen können.“

Zunächst steht am Mittwoch das Derby an. Und darauf freuen sich beide Mannschaften.