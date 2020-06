Ein Blumenweg zur Kirche

Das katholische Hochfest Fronleichnam (Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi) und Blumenteppiche sind in „normalen“ Zeiten, nicht nur in der Seelsorgeeinheit Schwendi, untrennbar miteinander verbunden. Normalerweise werden in Schwendi drei Blumenteppiche mit Blüten und Feldfrüchten kunstvoll gestaltet, christliche Motive werden so farbenfroh ausgedrückt. Diese Blumenteppiche als Teil von Außenaltären werden von den Gläubigen an Fronleichnam im Rahmen einer Prozession zum Gebet und Segen angesteuert. Dieses Jahr war Corona-bedingt vieles anders.

Blumenteppiche konnten nicht gelegt werden, die Abstandsregeln standen dem entgegen. In Schwendi wollte die Kirchengemeinde aber nicht gänzlich auf die Blumenteppiche verzichten. Auf dem Vorplatz der Sankt-Stephanus-Kirche hatten drei ehrenamtliche Helferinnen zwar keinen Blumenteppich, dafür aber eine etwa 15 Meter lange Blumenstraße gestaltet.

Zur Feier des Tages kommt eine besondere Monstranz zum Einsatz

Mit frisch gemähtem Gras legten sie eine einen Meter breite Spur, darauf wurden Blütenblätter und Blumen mit den unterschiedlichsten Farben verteilt. „Diese Blumenstraße in die Kirche symbolisiert heute den Weg zu Christus, sie soll eine große Einladung für die Gottesdienstbesucher sein“, erklärte Pfarrer Martin Ziellenbach.

21 Personen hatten ihre Teilnahme am Gottesdienst in Schwendi gestern angemeldet. Bei diesem verwendete Pfarrer Martin Ziellenbach zur Feier des Tages die schwere, barocke Monstranz mit der geweihten Hostie als Leib Christi zum Spenden des Segens. Diese Monstranz wird bei der Fronleichnamsprozession gewöhnlich nicht mitgeführt, weil sie doppelt so schwer ist wie die Prozessions-Monstranz – da die Prozession aber nicht stattfinden konnte, kam sie in diesem Jahr ausnahmsweise zum Einsatz.