Ein Blick zurück in die Zeitungen vor 150, 100 und 50 Jahren

Laupheim - Die „Schwäbische Zeitung“ wirft in den kommenden Wochen in loser Folge wieder einen Blick zurück auf vergangene Zeiten: War damals wirklich alles besser? Oder waren die Herausforderungen damals einfach andere als heute?

Heute vor 150 Jahren

„Der Verkündiger“, das Amtsblatt für den Bezirk Laupheim, bot das Bild einer Bleiwüste – noch fehlten die Bilder, verständlicherweise im Jahr 1872. Auch thematisch war die erste Seite eher trocken und bürokratisch: „An die Ortsbehörden“ lautete der Titel des ersten Artikels, in dem den Genannten „dringend in Erinnerung gebracht“ wird, an die Übermittlung der Besitzstandsveränderungen zu denken. Da fällt einem als Bürger im Jahr 2022 doch gleich ein, dass man eigentlich demnächst mal die Grundsteuererklärung angehen sollte, nicht wahr?

Im Lokalteil wird unter anderem vermeldet, dass ein „gemütskranker Bauer“ aus Walpertshofen vermisst wird. Die Weiden an der Bahnlinie zwischen Ulm und Essendorf werden in einem „öffentlichen Aufstreich“ verkauft, und unter der Rubrik „Allerlei“ gibt „Der Verkündiger“ einen Tipp der „Pharmazeutischen Zeitung“ wider: Petersilienöl, steht da, soll helfen, um bösartige Pferde zu beruhigen. Außerdem weisen die Zeitungsmacher darauf hin, dass zwischen dem 9. und 12. August eine größere Menge an Sternschnuppen zu sehen sein soll.

Heute vor 100 Jahren

1922 war ein gewitterreiches Jahr! Zumindest in der Region um Laupheim. „Wohl kaum eine der älteren Personen dürfte sich eines Jahres erinnern, in welchem die Gewitter so häufig auftraten wie heuer“, heißt es im „Laupheimer Verkündiger“. Täglich drei- bis viermal „oder mehr“ rumpelt es. Doch „Hagelschlag und Wirbelstürme“ verschonen die Gegend, und so dürfen die Landwirte auf eine gute Ernte hoffen.

Die Nachwehen des Ersten Weltkriegs beherrschen den überregionalen Teil am 10. August 1922. „Die englisch-französischen Gegensätze in der Wiedergutmachungsfrage dauern fort“, heißt es in der Rubrik „Tagesrundschau“. In München findet der Katholikentag statt; für leichte Unterhaltung sorgt der Fortsetzungsroman „Was bin ich dir“ von Erich Ebenstein.

Im Anzeigenteil wird ein Motorrad „Adler“ verkauft. Die 2,5-PS-Maschine soll 11 000 Mark kosten – die Inflation hat begonnen. Hausburschen und -mädchen werden dringend gesucht, ebenso ein „braver, fleißiger Schlosserlehrling“, ein „tüchtiger Schreiner“ und „mehrere junge Arbeiter und Arbeiterinnen“. Ja, schon damals wurde halt gegendert!

Heute vor 50 Jahren

„Moskau erwartet eine schlechte Getreideernte“, heißt es in der „Schwäbischen Zeitung“ vom 10. August 1972. Ein schneearmer Winter und ein trockenes Frühjahr sollen schuld daran sein. In der Folge schließt die Sowjetunion umfangreiche Lieferverträge für Getreide mit den USA und Kanada. 2022 hingegen machen die stockenden Getreidelieferungen aus Osteuropa den westlich gelegenen Staaten Probleme.

„Die Waffenlobby triumphiert“, lautet eine weitere Schlagzeile: Der US-Senat habe trotz „erschreckender Statistiken“ ein Verbot für Schusswaffen gescheut. Viel hat sich daran bis heute nicht geändert... Schöner ist da „Ein Himmel voller Himbeereis“ – so der Name des Fortsetzungsromans von Gina Falckenberg, der leichtere Lektüre verspricht. Im Nachgang zu den Olympischen Spielen schreibt die „Schwäbische Zeitung“: „Trimini liegt jetzt in Oberbayern“. Soll heißen: Neue Sportkurorte und Fitnesscenter haben den Landstrich „aufgemöbelt“ und laden zur „Nach-Olympiade“.

In Laupheim lädt das Modehaus „Klaiber“ zum „Endspurt im Sommerschlussverkauf“, und das Landratsamt teilt mit, dass in Walpertshofen die Hühnerpest ausgebrochen ist.