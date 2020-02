Ein Bigbox-Tribut an AC/DC

„Fünf alte Bekannte bringen eine großartige, aufwendige und authentische AC/DC-Show auf die Bühne, die ihresgleichen sucht“, kündigt Veranstalter Bigbox Allgäu das AC/DC-Tribut-Konzert an, das dort am 14. März ab 20 Uhr auf dem Spielplan steht. Vier der fünf Musiker waren bis 2017 als Mitglieder der Band Barock europaweit auf Tournee. Anfang 2018 machten sich der Sänger Grant Foster aus London und das junge Gitarren-Genie Nick Young zusammen mit ihren drei Kollegen mit „We Salute You“ in eine neue Dimension auf. Die Fans, so die Vorschau weiter, erwarten eine perfekte AC/DC Show – und sie bekommen sie. „Mit einer gigantischen Ton- und Licht-Anlage, einer überdimensionalen Höllenglocke, einer beeindruckenden Marshall-Wand und bis zu 21 Kanonen“, wie es weiter heißt, komme „We Salute You“ dem Original verblüffend nahe. Karten gibt’s auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der Bigbox, bei den Vorverkaufsstellen der Feneberg XL-Märkte (Isny, Marktoberdorf, Memmingen, Sonthofen, Allgäuer Bilderdienst im Fenepark, Lindaupark), bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 / 29 55 57 77. Auch der Ticketdirect-Service der Bigbox ist hier möglich (Wunschplätze wählbar, Bezahlung per Kreditkarte oder PayPal, Ticketskommen per E-Mail). Foto: Veranstalter