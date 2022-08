Ein besseres Miteinander in der Famlie

Der Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch bietet das nächste Kursangebot „Kess erziehen – Weniger Stress. Mehr Freude.“ an. Der Kurs findet laut Mitteilung im Katholischen Kindergarten Arche Noah, Pfarrgasse 5, 72510 Stetten am Markt statt. An den fünf Kursterminen werden Eltern von Kindern im Alter von drei bis elf Jahren dabei unterstützt das Miteinander in der Familie in den Fokus zu nehmen.

Der Kurs ist am Dienstag, 13. September, Dienstag, 20. September, Dienstag, 27. September, Mittwoch, 12. Oktober, und Dienstag, 18. Oktober, jeweils von 16.30 bis 19 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, gerne dürfen auch Paare gemeinsam teilnehmen. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei. Anmeldungen bitte bis Donnerstag, 08.09.2022 über Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen - Meßkirch e.V. Erziehungsberatungsstelle, Tel. 07571 / 7301 60 oder erziehungsberatung@caritas-sigmaringen.de.