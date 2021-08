Gehört, gesehen: Ein Besonderer Igel blickt neugierig aus dem Gebüsch hervor

Was raschelt denn da im Gebüsch? Das fragten sich Stephan Brüstl und seine Freunde als sie am Wochenende gemütlich abends im Garten beim Grillen saßen. Plötzlich hörten sie auch noch irgendetwas laut schnauben. Mit einer Taschenlampe machten sie sich auf die Suche nach dem, was sich da im Gebüsch versteckt hatte. Als sie den Verursacher fanden, waren sie überrascht. Ein weißer Igel mit roten Augen schaute sie neugierig an. Er hatte auch einen dunkelbraunen Igel-Freund dabei, der erschreckte sich und igelte sich sofort ein. Der Albino-Igel war da schon ein bisschen neugieriger und ließ sich sogar fotografieren. So gelang Stephan Brüstl ein Schnappschuß auf das seltene Tier. Kurze Zeit später verzogen sich die beiden wieder ins Gebüsch. Dass Albino-Igel tatsächlich sehr selten sind, weiß auch die Biberacher Tierärztin Dr. Gudula Willberg: „Sie sind aber dennoch eine regelmäßige Mutation bei Igeln. Ich sehe in der Praxis vielleicht alle zwei Jahre einen.“ Die Tiere seien in der Natur durchaus normal überlebensfähig und würden von ihren natürlichen Feinden nicht unbedingt leichter aufgespürt als normal pigmentierte Igel. „Dabei kommt ihnen sicher zu Hilfe, dass Igel ja nachtaktiv sind, weshalb auch eine Lichtempfindlichkeit von Augen und Haut keine Rolle spielt wie bei Albinos anderer Arten“, so die Tierärztin. So seien Albino-Igel zwar durchaus etwas Besonderes, aber auch wieder keine ganz große Sensation. Tanja Bosch