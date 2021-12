Ein Baum für das Kinderhaus St. Ludwig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Geschenk weiter verschenken - das geht gar nicht! Aber in diesem Fall waren sich Frieder Fahrbach, Cornelia und Georg Speth schnell einig: „Wir geben das Geschenk weiter.“

Die Geschichte beginnt bereits im Oktober. Die Lindauer Gartenschau hat allen ehrenamtlichen Akteur*innen zum Dank für das große Engagement ein Geschenk gemacht. Die Friedensregion Bodensee, die Friedensräume und die Lokale Agenda 21 hatten das Friedensareal mit der Ausstellung „Friedensklima! 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ gestaltet und betreut. Die drei Aktiven freuten sich sehr über einen drei Meter hohen Apfelbaum von der Gartenschau.

Was tun mit diesem beachtlichen Baum? Schnell war klar, der Baum soll in einem Kindergarten seinen Platz finden. Marion Weiner, Leiterin des Kinderhauses St. Ludwig, war begeistert von der Idee. Ende November wurde die Pflanzaktion gestartet. Dank Stefan Seufert von der Lindauer Dahlienschau war der Transport des großen Baumes kein Problem. Die Kinder der Gruppe von Johanna Henger waren mit großen Eifer bei der Sache. Sie hatten sich schon vorbereitet und Gedanken darüber gemacht, was Friede für sie bedeutet. Diese Gedanken - auf Papier gebracht - wurden mit dem Baum eingepflanzt. Tatkräftig schwangen die Kleinen und die Großen die Schippen und füllten das Pflanzloch um den Baum mit Erde auf. Mit Friedenslieder umrahmten die Kinder und das Team von Johanna Henger den Vormittag. Mit Freude sah auch Carmen Beck-Grad ihren ehemaligen Schützlingen zu. Am Ende wurden gegenseitige Einladungen ausgesprochen. Im nächsten Sommer werden die Friedensengagierten nach dem Apfelbaum schauen und das Kinderhaus wird die Friedensräume in Bad Schachen besuchen.