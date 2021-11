Autofahrer gerät ins Schleudern und verursacht dreimal Totalschaden

Unfall am frühen Montagmorgen: Gegen 5.15 Uhr ist es am Montag auf der Rheintalautobahn (A14) in Fahrtrichtung Tirol zu einer Karambolage zwischen drei Autos gekommen.

Wie die Polizei berichtet, ist ein 22-Jähriger im Bereich der Autobahnausfahrt Dornbirn-Nord mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Grund hierfür dürften leichter Schneefall und der damit einhergehende Schneematsch auf der Fahrbahn gewesen sein, so die Polizei.

Das Fahrzeug prallte gegen die Außenleitschiene, wurde dann gegen die Mittelleitscheine geschleudert, bevor es auf der Überholspur zum Stehen kam. Der 28-jährige Lenker eines nachfolgenden Autos hielt daraufhin sofort an, sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um den Verunfallten.

Ein wiederum darauffolgender Autofahrer erkannte die Unfallsituation jedoch zu spät und krachte in das Fahrzeug des Ersthelfers, das durch den Aufprall zehn Meter nach vorne geschoben wurde.

An allen drei beteiligten Wagen entstand Totalschaden, verletzt wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen niemand.

Aufgrund des Unfalls war die Autobahn im Bereich der Unfallstelle von 5.15 bis 6.30 Uhr nur über den Pannenstreifen passierbar. Es kam zu Behinderungen im Frühverkehr.