Ein Ausflug zum Mostbauer

Wangen - Der Shanty-Chor des Bürgerforums Wangen freute sich, nach 2 Jahren wieder einen Ausflug machen zu können. Ziel war der Mostbauer in Bad Waldsee. Glück war uns beschieden, da dies der erste sonnige Tag seit längerer Zeit war und zugleich der letzte Tag vor dem neuerlichen Bahnstreik.

Am ersten Mittwoch im September trafen sich rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bahnhof Wangen zu einer Zugfahrt nach Bad Waldsee. Dort angekommen, war ein halbstündiger Fußmarsch angesagt, um ans Ziel zu gelangen. Plätze waren vorreserviert, Kaffee und Kuchen ließen nicht lange auf sich warten. Der Chor gab danach einige Gesangseinlagen, bevor uns die Seniorchefin, Fr. Waggershauser, mit dem Mostzügle auf eine Reise durch das gesamte Anwesen mitnahm und verriet dabei allerlei über den Anbau ihrer Produkte. Zurück von dieser Ausfahrt gab es noch einen Vortrag in der Brennerei des Hofes, ebenfalls von Fr. Waggershauser in lustig-launiger Form gehalten. Jetzt war es Zeit für ein zünftiges Vesper. Schon allein der Anblick der Platten ließ Freude aufkommen und alle waren anschließend vollen Lobes, über den wunderbaren Geschmack. Noch blieb kurze Zeit, um die anwesenden Gäste mit Shanty-Lieder zu erfreuen, um anschließend den Rückweg zum Bahnhof anzutreten. Zurück ging es wieder mit der Bahn und am Bahnhof Wangen verabschiedeten sich alle Mitreisende vollen Lobes über diesen Ausflug.