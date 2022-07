Ein Ausflug in die Lokalgeschichte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Juli besuchte die Klasse 7 das Museum Humpis-Quartier in Ravensburg. Der Museumspädagoge Herr Freund nahm die Schülerinnen und Schüler auf eine spannende und kurzweilige Reise in die Welt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit mit. In drei Gruppen erhielten sie den Auftrag, Räume und Ausstellungsstücke des Museums „zum Sprechen zu bringen“. Das gelang auf eindrucksvolle Weise und ermöglichte gleichzeitig Einblicke in die museumspädagogische Arbeitsweise. So befasste sich eine Gruppe mit der „guten Stube“ der Humpis und konnte Spuren aus ganz verschiedenen Zeiten finden und deuten. Eine andere Gruppe erforschte die Grundlage des in der „guten Stube“ zur Schau gestellten Reichtums: Die Große Ravensburger Handelsgesellschaft war als Wirtschaftsunternehmen durchaus mit den Fuggern zu vergleichen. Das wurde im Wortsinn greifbar in einem den Handelsbeziehungen gewidmeten Raum: Wie auf einer Landkarte sind die Städte, mit denen Ravensburg Handel trieb, im Raum verteilt. Proben der gehandelten Waren kann man betrachten, anfassen und beriechen. Die dritte Gruppe untersuchte die Sozialstruktur und die politische Ordnung des mittelalterlichen Ravensburgs und berichtete kompetent darüber. Passend zum Geschichtsunterricht haben alle auf eindrückliche Art und Weise ihr Wissen über diese Zeit erweitern und die allen wohl bekannte Stadt Ravensburg als Ort der Lokalgeschichte erleben können.