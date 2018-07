Ein Arbeitstier beschreitet neue Pfade

Bad Waldsee - Das Grundstück im Blumenweg hat Alois Bentele bereits vor vier Jahren erworben. Inzwischen steht ein schmuckes Haus drauf, das nach dem Umzug der Familie von Blitzenreute nach Bad Waldsee nun mit viel Leben erfüllt ist. Im Gepäck dabei: Alois Benteles „Deutsche Stiftung zur Nutzung erneuerbarer Energien“.

Von unserem MitarbeiterUli Coelius

Der heute 63-jährige Alois Bentele ist durchaus ein bodenständiger Typ. Ob nach seiner kaufmännischen Lehre, wo er sich nach erfolgreichem Abschluss schon als 18-Jähriger mit dem damals noch recht neuen Metier Elektronische Datenverarbeitung (EDV) vertraut machte, ob später als EDV-Unternehmer oder Inhaber einer Medienagentur – beruflich „trieb“ sich der gebürtige Bad Wurzacher stets im oder unweit des Schussentals herum.

In Bad Waldsee fühlt sich Bentele nun endgültig angekommen – beruflich wie privat. Als er vor vier Jahren auf das Grundstück im Blumenweg gestoßen sei, habe sich schnell so etwas wie ein Liebe-auf-den-ersten-Blick-Gefühl eingestellt, „weil es direkt an der Natur liegt und daher doch ganz ideal zu dem passt, was ich heute mit meiner Stiftung mache“. Finanziert wurde der Hauskauf mit dem Verkauf des Hauses in Blitzenreute.

Allerdings brachte erst ein schwerer Unfall die einschneidende Wende ins bis dahin recht unstete Leben des Workaholics Alois Bentele. „Auf dem Weg zum Bankautomaten in Blitzenreute hat‘s mich fürchterlich die Treppe runterg‘hagelt“, schildert der 63-Jährige oberschwäbisch-trocken das folgenschwere Ereignis, das nun über vier Jahre zurückliegt. „Zwei Jahre lang war ich außer Gefecht und habe in dieser Zeit sehr viel nachgedacht.“

Ein Markt mit Perspektive

Eines der fruchtbaren Zwischenresultate des gründlichen Insichgehens: Die Gründung der „Deutschen Stiftung zur Nutzung erneuerbarer Energien“. Diese Geschichte habe ihn schon länger beschäftigt, „da sich hier ein Markt mit einer glänzenden Zukunftsperspektive erschließt. Da mache ich erst gar kein Hehl daraus. Ich bin ja auch nur Mensch“, erweist sich Alois Bentele als ehrliche Haut. Doch genauso ehrlich kommt es rüber, wenn er anfügt: „Ich wollte das Thema aber so angehen, dass ich mich damit identifizieren kann. Nur gewinnorientiert zu denken, bedeutet mir so gut wie nichts mehr. Das hat mich die Zeit nach meinem Unfall gelehrt.“

Wobei die zu Beginn bereits erwähnte Bodenständigkeit wieder ins Spiel kommt. Der Neu-Waldseer: „Ich verfolge mit meiner Stiftung weder hehre noch hochtrabenden Ziele. Ich sehe mich einfach in der schlichten Rolle eines Beraters und Vermittlers.“

Seine große Erfahrung als Kaufmann verbindet er, was die erneuerbaren Energien anbelangt, mit dem in Zeiten des Klimawandels so immens wichtigen Umweltgedanken. „Dass das eine nicht ohne das andere geht, will ich in meinen Beratungsgesprächen darlegen.“ Gerade Kommunen hätten viel Nachholbedarf. „Ich will ihnen zeigen, wo und wie gespart werden kann und ob ein Einstieg wirklich Sinn macht.“ Das Geld, das er dafür verlangt, geht aufs Stiftungskonto. Was in die Privatschatulle fließen darf, ist fest geregelt. Seine Stiftung führt er übrigens in Personalunion als „Vorsitzender und Sekretärin“.

Gemeinsam mehr bewegen

Mitstreiter freilich sind jederzeit willkommen. „Je mehr Menschen sich für das Thema erneuerbare Energien interessieren, für mein Fachgebiet Photovoltaik etwa, desto mehr ist gemeinsam zu bewegen.“

Und wie „bewegt“ sich Alois Bentele in seinem neuen Domizil? „Ehrlich gesagt, so gut wie noch gar nicht, denn der Umzug hat meine Frau, meinen Sohn und mich voll in Beschlag genommen. Aber wir werden das zur Weihnachtszeit nachholen.“ Dazu bedarf es nicht einmal erneuerbarer Energien, allenfalls eines wie auch immer gearteten Energieschubs. (loe)