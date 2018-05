Ein Ailinger Urgestein feiert seinen 90. Geburtstag

Gestern hat Dieter Steinwandt seinen 90. Geburtstag gefeiert. Viele Nachbarn und fast die gesamte Verwandtschaft kamen ins Heim St. Martin zur Gratulation an diesem besonderen Festtag. Auch Evi Geisler, die Abgesandte der Ortsverwaltung, überbrachte deren Glückwünsche und Geschenke.

Geboren in Tübingen, aufgewachsen in Friedrichshafen, hat der ausgebildete Raumausstatter in Ailingen Fuß gefasst. Drei Töchter, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel gehören zur engsten Familie. Seine Ehefrau Maria – von allen Ailingern Maja genannt - heiratete er im Jahre 1956. Sie war die Tochter des Sattlers und Tapezierers Georg Filler, der in der Weiherstraße, in Oberailingen, seit 1924 seine Werkstatt betrieb. Es lag nahe, dass der Zugereiste mit seinem Meisterbrief als Raumausstatter das Werk des Schwiegervaters fortsetzte. Er ließ das „Lädele“ in der Bodenseestraße anno 1958 bauen und drei Jahre später an derselben Stelle das jetzige Geschäft, das Dieter Steinwandt viele Jahre später, im Jahre 1989 seinem Nachfolger Reinhold Merk überließ. Dieser hatte seine älteste Tochter Christine geheiratet.

Ein Mann mit Stil

30 Jahre lang hat Steinwandt die Ailinger bei der Gestaltung ihrer Wohnungen beraten, bei der Farbgebung des nötig gewordenen neuen Sofabezuges, bei der Gardinenwahl oder bei der Wahl der Markise als Sonnenschutz über der Veranda. Besonders die älteren Ailinger erinnern sich seiner, denn nach und nach schien er selber ein Ailinger Markenzeichen zu sein. Der Umgang mit Pinsel und Aquarellfarben gewährt ebenfalls Darstellungsmöglichkeiten: Dieses Hobby pflegte Dieter Steinwandt lange und widmete sich vor allem bekannten Ailinger Ansichten. Kein Wunder, dass er die Freundschaft mit dem bekannten Häfler Künstler und Aquarellmaler Hermann Feierabend pflegte.

Auch dem diatonischen Akkordeon konnte er viele schöne Lieder entlocken zur Freude manch älterer Ailinger. Trotz gewisser gesundheitlicher Einschränkungen hat Dieter Steinwandt offenbar seinen Humor nicht ganz verloren.

Seine Töchter Petra, Gabi und Christine bemerken das immer wieder. Sie sind froh, dass ihr Vater in seinem Wohnort im Heim St. Martin eine Bleibe gefunden hat. Stets treu geblieben ist ihm seine Lebensabschnittspartnerin Helga Braun aus Wiggenhausen, die ihn immer wieder zur Aufmunterung besucht. Auch Trudi Riek zählte zu den zahlreichen Gratulanten.