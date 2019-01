Am Freitag, 18. Januar, ist der wohl berühmteste Geheimagent, James Bond, ab 20 Uhr in der Stadthalle Kasten in Feuchtwangen zu Gast – zumindest in seiner Musik, seiner Aura, seinem Charme... Zu Gast ist das Duo Markus Streubel und Markus Herzer.

Das erfahrene Doppel-M-Team für Spezialeinsätze Markus Streubel (Gesang) und Markus Herzer (Piano) entführt in die verführerischen und tödlichen Welten des Mysteriums der Bond-Filme und präsentiert die zeitlosen Hits aus 50 Jahren Bond - natürlich ausgestattet mit sämtlichen Lizenzen und nur im Auftrag ihrer Majestät!

Wer kennt sie nicht, die grandiosen und eingängigen Titel-Songs der Bond-Filme wie „Skyfall“, „Goldfinger“, „Live and let die“, „You only live twice“, „Goldeneye“, „Nobody does it better“ oder „Diamonds are for-ever“? Das Duo bringt diese Lieder in selten gehörter Art und Weise auf die Bühne.