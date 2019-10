Ein Überrest der SZ Markdorf

Name: Brigitte Walters

Aufgabe: Freie Mitarbeiterin

Arbeitsort: Markdorf

Ich gehöre zu einer aussterbenden Spezies, bin ein Überrest der Schwäbischen Zeitung Markdorf. Seit fast zwei Jahren gibt es diese Ausgabe nicht mehr, und wie viele Markdorfer trauere ich ihr immer noch hinterher. Angefangen hat die Schreiberei irgendwann vor etlichen Jahren, der Ehemann kam freudestrahlend nach Hause, soll einen Reisebericht liefern, kannst du den mal eben schreiben? So begann es bereits in Westfalen und setzte sich am Bodensee fort.

Im Herbst 2001 suchte die SZ-Lokalredaktion Markdorf freie Mitafbeiter, kurz entschlossen habe ich mich beworben und wurde genommen.

Mein erster Termin war bei den Waldbauern im Deggenhausertal. Schon damals gab es den Borkenkäfer, zu viel Holzangebot und deshalb niedrige Verkaufspreise. Schnell kamen weitere Termine hinzu, mit großer Begeisterung habe ich über die verschiedenen Gemeinderäte rund um Markdorf berichtet. Es war interessant zu erleben, wie Entscheidungen ganz pragmatisch getroffen wurden, ohne Rücksicht auf Parteien oder große Politik.

Die Jahreshauptversammlungen von Vereinen, wie Sport-, Musik- oder Narrenverein kann ich nicht mehr zählen. Dabei imponiert mir immer wieder das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, die in ihrer Freizeit in den Vereinen aktiv sind. Weniger erfreulich, wenn ich zu einem Autounfall oder einem Brand muss, egal ob Tag oder Nacht, die Zusammenarbeit mit den Feuerwehrleuten ist super, kurz und knapp bekomme ich die notwendigen Informationen, mache meine Bilder und kann wieder verschwinden.

Aber es gibt auch angenehme Termine, so eine Vogelstimmen-Wanderung an den Salemer Seen. Mein Bericht über den Zilpzalp löste große Heiterkeit in der Markdorfer Redaktion aus.