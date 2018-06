Eil +++ Venedig: Goldener Löwe für südkoreanischen Film „Pieta“

Der Sigmaringer Gemeinderat diskutiert am Mittwochabend in öffentlicher Sitzung, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um das Sicherheitsgefühl der Bürger am Bahnhof und im Prinzengarten zu erhöhen. Die Beleuchtung des Parkplatzes hinter dem Bahnhof sowie der Austausch der Beleuchtung der Bahnhofsunterführung, die obendrein noch einen helleren Bodenanstich erhält, sind geplant.

Zudem will die Stadt Sigmaringen mit einer breit angelegten „Medienoffensive“ weg vom in den vergangenen Monaten erlangten Ruf der „kriminellen ...