Beeskow (dpa) - An der Oder in Brandenburg gilt ab 18 Uhr heute Abend die höchste Hochwasseralarmstufe 4. Dämme und Deiche könnten überflutet werden. Am Pegel Ratzdorf wurde der kritische Grenzwert von 5,90 Meter erreicht. Die Alarmstufe 4 hat der zuständige Landrat für den gesamten Kreis Oder-Spree ausgerufen.