Eil +++ Kreise: 38 Milliarden Dollar Hilfen für vier arabische Länder

Marseille (dpa) - Der demokratische Wandel in Ägypten, Tunesien, Marokko und Jordanien soll mit Hilfen von insgesamt 38 Milliarden Dollar gestützt werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Rande der Beratungen der Finanzminister der sieben wichtigsten Industriestaaten und Russlands. Es handele sich um Hilfszusagen internationaler Finanzinstitutionen, hieß es. Damit würden die bisherigen Hilfen für Länder in Nordafrika und im Nahen Osten auf Marokko und Jordanien ausgedehnt.