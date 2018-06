München (dpa) - Zweitligist Fortuna Düsseldorf steht in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Gegner am 10. und 15. Mai ist Hertha BSC. Der Karlsruher SC kämpft dagegen am 11. und 14. Mai gegen Drittligist SSV Jahn Regensburg um den Klassenverbleib. Als zweiter direkter Absteiger nach Hansa Rostock steht Alemannia Aachen fest.