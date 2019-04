Eigene Station für Akut Geriatrie

Das neue St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg verfügt über eine eigene Station für Akutgeriatrie. Es ist eine interdisziplinäre Station, auf der die Fachbereiche Innere Medizin, Neurologie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie zusammenarbeiten. Die OSK wird mit der Station im Haus C des EK der Entwicklung gerecht, dass immer mehr ältere Menschen mit demenziellen Begleiterkrankungen in die Krankenhäuser kommen.

Ärztlich geleitet wird die Station C 31 von dem Geriater Dr. Sven Zerrer. Die Geriatrie ist die Lehre der Erkrankungen des Menschen im höheren Lebensalter. Dr. Zerrer und das Team der Station helfen dabei, dass sich der Wunsch möglichst vieler alter Menschen erfüllt, nach einem Klinikaufenthalt mit möglichst hoher Selbständigkeit wieder in der gewohnten Umgebung leben zu können. „Die wachsende Zahl hochbetagter und demenziell erkrankter Patienten ist eine große Herausforderung für die Pflege in den kommenden Jahrzehnten. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen“, sagt Milena Willburger, Pflegefachkraft auf der C 31.

Neben den Ärzten und Pflegekräften tragen verschiedene Berufsgruppen wie Therapeuten, Logopäden, Seelsorger, Sozialarbeiter und Ernährungsberater dazu bei, dass die älteren Patienten, insbesondere auch die Hochbetagten, sich wieder sicher bewegen können und ihre Lebensqualität erhalten. Das Klinikum folgt in seiner Akutgeriatrie, die der Klinik für Innere Medizin unter Leitung von Chefarzt Professor Dr. Günther Wiedemann zugeordnet ist, einem ganzheitlichen Ansatz. Neben den medizinischen Maßnahmen zur Heilung der akuten Erkrankung stehen auch die Aktivierung und die Förderung der vorhandenen Fähigkeiten sowohl in körperlicher als auch in geistiger und seelischer Hinsicht im Fokus.

Der interdisziplinäre Ansatz der Station gewährleistet eine verzahnte medizinische Versorgung und die Fokussierung auf die individuellen Bedürfnisse. So muss zum Beispiel ein multimorbider Patient, dessen Brüche nach einem schweren Sturz vom Unfallchirurgen versorgt worden sind, bei internistischen Komplikationen nicht mehr sein Zimmer oder die Station wechseln, nur weil er von einem anderen Fachbereich behandelt wird.

Optisch gestaltet ist die Station nach einem speziellen Farbkonzept, das auf beruhigende Farbtöne und Bilder setzt. Dies schafft nicht nur Atmosphäre, sondern dient vor allem auch der Orientierung. Bewusst ist der Stationsgang um einen Rundlauf in hellen Tönen gehalten, während für die Ausgangsbereiche dunklere Farbtöne gewählt worden sind. Patienten mit einem erhöhten Bewegungsdrang und zugleich eingeschränkter Orientierung werden mit dieser Farbgebung davor geschützt, sich ungewollt zu verlaufen. Zusätzlich sind die Ausgangstüren der Station nicht einfach durch Klinken, sondern durch Schalter an den Wänden zu öffnen.

Ältere Menschen, die unruhig schlafen, laufen Gefahr, aus dem Bett zu stürzen. Um Stürzen mit schwerwiegenden Konsequenzen vorzubeugen, mussten solche Patienten in der Vergangenheit häufig fixiert werden. Die Station für Akutgeriatrie verfügt über moderne Niederflurbetten, die bei Bedarf bis fast auf den Boden heruntergefahren werden können. Vielen Patienten erspart dies die Notwendigkeit einer belastenden, aber aus Sicherheitsgründen unumgänglichen Fixierung.

Auch in vielerlei anderer Hinsicht ist die Station mit ihren neun Einzel- und sieben Zweibettzimmern speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen mit Demenz eingerichtet. Es gibt eine Übernachtungsmöglichkeit für Angehörige, ein gro.zügiger Aufenthaltsraum für die Patienten ist eingerichtet und es wurde eine Therapieküche eingebaut. Sie ermöglicht es, den Patienten Angebote zu machen, mit denen ihr Tag eine Struktur bekommt.

Lebensqualität für Senioren

Von der Akutgeriatrie zu unterscheiden ist die Geriatrische Rehabilitation. Die geriatrische Reha schließt sich als Nachsorge an den akutstationären Aufenthalt an und dauert in der Regel etwa drei Wochen. Die Geriatrische Rehabilitation bietet die OSK im historischen Heilig-Geist-Spital im Herzen der Ravensburger Innenstadt an. Auf zwei Etagen stehen insgesamt 44 Betten in behaglichen Zimmern zur Verfügung. Im Mittelpunkt jeder Station liegt der gro.zügige Aufenthaltsbereich. Die notwendigen Therapieeinrichtungen befinden sich im Hause. Eine geriatrische Reha ist ein bewährter Weg, um ältere Menschen die Rückkehr nach Hause und in ein möglichst eigenständiges Leben zu ermöglichen. Darum kümmert sich ein Team aus Ärzten, Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Seelsorgern und Sozialberatern. Ihre Patienten leiden meist neben der eigentlichen Ursache ihrer Rehabilitationsbedürftigkeit noch unter chronischen oder mehrfachen Erkrankungen („Multimorbidität“).