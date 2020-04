Eichhörnchen bringt im Starenkasten vier Junge zur Welt

Was im Gammertinger Ortsteil Bronnen eigentlich dem ersten Frühjahrsboten, dem Star, als Wohnung hätte dienen sollen, ist in diesem Jahr zweckentfremdet worden: Da sich die Singvögel in den vergangenen Jahren mehr und mehr aus dem Laucherttal zurückgezogen haben, nutzte ein Eichhörnchen die Gunst der Stunde und machte sich in dem Kasten breit. Es richtete sich die Wohnung ein und brachte dort vier kleine Nager zur Welt. Das Dach und die Sitzstäbchen für die Vögel benutzen diese inzwischen als Spielplatz – und die Anwohner der Albstraße freuen sich darüber, ihnen dabei zusehen zu können.