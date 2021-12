Ehrungen in der Schola Brochenzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des Familiengottesdienstes zum 3. Advent nahm der gewählte Vorsitzende des Kirchengengemeinderates Norbert Hensel Brochenzell Ehrungen bei langjährigen Mitgliedern der Schola vor. Er überreichte ihnen Blumensträuße und Einkaufgutscheine.

Die Schola blicke auf eine langjährige Tradition zurück und sei heute bei festlichen Gottesdiensten nicht mehr wegzudenken, betonte Norbert Hensel.

Angefangen hatte es vor 64 Jahren als Männerschola. Ab 1980 wurde daraus ein gemischter Chor mit instrumentaler Begleitung.

Seit 40 Jahren ist Brigitte Brielmeier dabei, sie spielt Querflöte und Gitarre und ist auch als Solosängerin gefragt. Alexandra Neumann hatte vor 10 Jahren die Chorleitung übernommen und ist seit 25 Jahren als Sängerin dabei. Eginhard Schön ist der Ansprechpartner des Chors und ist für die Organisation zuständig, er ist seit 15 Jahren dabei. Weiterhin wurden geehrt: Anita Fauser (35 Jahre), Sylvia Gessler (30 Jahre) und Melanie Timmermann (20 Jahre).

„Warten aufs Christkind“ war das Motto des Familiengottesdienstes, der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche. In einem Dialog der kleinen Anna mit dem lieben Gott wurde die Bedeutung des Advent als Ankunft herausgestellt. Auch heute komme Gott in jedem Augenblick an, auch wenn es manche nicht gleich erkennen würden. Manchmal erfordere das Warten viel Geduld, wie auch das Warten auf Weihnachten Dann stellte das Familiengottesdienstteam die Geschichte des Adventskranzes vor. Vor 150 Jahren hatte ein Pastor die Idee, den Kindern das Warten im Advent zu verkürzen. Er bastelte einen Kranz mit 24 Kerzen. Am jeden Tag wurde eine weitere angezündet. Die Adventskränze heute haben vier Kerzen, für jeden Adventssonntag eine weitere.

„Lasse und die Ruhe finden, die wir brauchen und schenke uns Vertrauen, dass er wirklich kommt zu uns - ein Gott, der uns liebt“, hieß es dann im abschließenden Segensgebet.

Zum Schluss spendeten die Gottesdienstteilnehmer für den gelungenen Gottesdienst, der besonders von Familien mit Kindern besucht war, einen großen Beifall.