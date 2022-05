Ehrungen für verdiente Sängerinnen und Sänger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren hielt der Liederkranz Herbertingen erstmals wieder seine Hauptversammlung ab. Corona hatte im Vereinsleben deutliche Spuren hinterlassen und so hofft man nun im Chor, dass bald wieder ein „normales“ Singen und Konzertieren möglich ist. „Wir wollen auf die vergangenen zwei Jahre zurückschauen und einen Ausblick auf das kommende Jahr werfen, soweit dies überhaupt möglich ist“, so Vorsitzender Hans Dehm. Wenn wieder Auftritte stattfinden werden, dann sei dies nur kurzfristig möglich. Vor allem aber wolle man an den kirchlichen Festen mitwirken. Die Zeit der Pandemie hatte für Schriftführer Raimund Bulander weniger an Aufschrieben zu bieten, doch war zu ersehen, dass trotzdem „immer etwas lief“. Ähnliches bei Kassier Dietmar Engenhart. Allerdings hatten die staatlichen Zuweisungen etwas Geld in die Vereinskasse gespült.

Chorleiterin Gudrun Heinzelmann freut sich, dass nun wieder die Proben von den Sängerinnen und Sängern besucht werden können. Sie habe für den Herbst schon mal ein Programm für ein Singen vorbereitet, in der Hoffnung, dass dies auch stattfinden kann. Sie bat um Werbung für weitere Chormitglieder. Der Liederkranz sei durch die Verordnungen der Pandemie besonders betroffen gewesen, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Man habe aus den Berichten ersehen, dass trotzdem immer ebbes g’laufa isch“. Der Super-Gau in Sachen Mitgliederschwund sei nicht eingetreten.

Vorsitzender Hans Dehm hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, langjährige Sängerinnen und Sänger auszuzeichnen. Elfriede Weiß und Carola Gehweiler singen nun seit 40 Jahren im Chor und wurden daher zu Ehrenmitgliedern ernannt. Gar 50 Jahre hält Anton Buck dem Liederkranz Herbertingen die Treue, dafür darf er sich nun Ehrensänger des Liederkranzes Herbertingen nennen. Vom Schwäbischen Sängerbund wurde Anton Buck für 50 Jahre und Martin Haupt für 60-jähriges Singen mit einer Ehrenurkunde belohnt. Vonseiten der Gemeinde Herbertingen gab es die Ehrenurkunde für Notenwart Martin Haupt (43 Jahre) und Fähnrich Daniel Müller (30 Jahre). Die Ehrennadel nebst Urkunde überreichte der Bürgermeister an Kassier Dietmar Engenhart (44 Jahre) und Hans Dehm (29 Jahre Vorsitzender).