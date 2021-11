Ehrungen für langjährige Engagements

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Hauptversammlung hat der TSV Tettnang jetzt geladen. Ehrengäste waren der Tettnanger Beigeordnete Gerd Schwarz, Sportkreispräsidentin Eveline Leber, der Ehrenvorsitzende Dieter Jung und drei Ehrenmitglieder.

Harald Franzen verwies auf den „Bewegungsmelder“ auf der TSV-Webseite sowie in einigen Tettnanger Geschäften. Besonderer Dank ging an alle Abteilungen, die den Sport unter den sich ständig ändernden Vorgaben so weit wie möglich angeboten haben. Ein Dankeschön ging auch an die Stadt, die rasch das Hygienekonzept des TSV freigab.

Jürgen Weißenrieder vermeldete, dass es bei den Finanzen keinen großen Einbruch gab. Die Abmeldungen sind auf dem Niveau der Vorjahre gewesen, jedoch fehlen Neumitglieder. Bei den Wahlen rückte Emil Frei bei den Kassenprüfern als Nachfolger von Hans-Dieter Hirsch nach.

Gerd Schwarz berichtete anschließend über die neue Vereinsförderung und die anstehenden Hallengebühren. Der Stadt ist es wichtig, die Arbeit der Vereine zu unterstützen, so dass unterm Strich für den Verein ein Plus entstehen wird. Vor allem die Jugendförderung sei sehr wichtig.

Bei der rasch wachsenden Bevölkerung ist der Verwaltung bewusst, dass auch Raum für Vereinsaktivitäten geschaffen werden muss. Harald Franzen betonte, wie wichtig eine Erweiterung sein wird, da die Hallen im Winter heute bereits nicht alles abdecken können. Und die Fußballplätze in der Kernstadt sind seit Jahren deutlich überlastet. Eveline Leber überreichte Thomas Belikan die WLSB-Ehrennadel in Bronze für sein langjähriges Engagement in der Abteilung Handball und im Hauptverein. Für seine über 30-jährige Tätigkeit als Kassenprüfer erhielt Hans-Dieter Hirsch die TSV-Ehrennadel in Silber von Harald Franzen überreicht. Wolf-Rüdiger Schepkowski erhielt für seinen Einsatz als Trainer seit 1990, Kassier und ab 2009 als Abteilungsleiter die TSV-Ehrennadel in Gold.

Zum Schluss wurden zwei Ehrenmitgliedschaften ausgesprochen. Walter Kramer ist in vier Abteilungen Mitglied und kann daraus schon über 200 Mitgliedsjahre aufweisen. Und Karl Fink hat in seiner Zeit als Abteilungsleiter Leichtathletik sieben internationale Damenhochsprung-Galas nach Tettnang gebracht, unter anderem mit Heike Henkel. Am Ende blickte Franzen auf das 175-jährige Jubiläum im Jahr 2023 voraus.