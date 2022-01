Ehrungen beim Kolpinggedenktag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei dem feierlichen Gottesdienst am Todestag von Adolph Kolping, dem 6.12. konnten drei langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt werden. Für 70 Jahre Mitgliedschaft konnte Georg Haas geehrt werden. Er hatte als Schneidermeister in Hamburg ein eigenes Atelier. Zurück wieder in der Heimat, brachte er sich bei der Tettnanger Kolpingsfamilie vielfältig ein. Als Begleitperson bei den Sternsinger, beim Kleider sortieren in Laupheim und als geschätzter Berater für den Vorstand. Martin Kaifler konnte für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Er führte vielfältige Ämter und Aufgaben für Kolping aus. Er war stellvertretender Vorstand, danach war er viele Jahre Vorsitzender und 2 Jahre lang in der Vorstandschaft von Kolping Bodensee-Oberschwaben. Erich Frischknecht ist 25 Jahre Mitglied bei der Kolpingsfamilie. Leider konnte er die Ehrung persönlich nicht annehmen, wegen gesundheitlichen Gründe. Erich Frischknecht war immer aktiv bei den Veranstaltungen zugegen.