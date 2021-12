Ehrungen beim Kirchenchor Dalkingen

Aufgrund der Pandemie-Lage musste in diesem Jahr zum wiederholten Mal die Cäcilienfeier abgesagt werden. Daraufhin hat die Vorstandschaft beschlossen, wenigstens die Ehrungen der Sängerinnen und Sänger in einem würdigen Rahmen nach dem Sonntagsgottesdienst durchzuführen.

In dem von Präses Pfarrer Zorn zelebrierten Gottesdienst wurden die zur Ehrung anstehenden Sängerinnen und Sänger zum Schluss namentlich erwähnt. Präses Pfarrer Zorn dankte ihnen und dem gesamten Chor für ihren Dienst in der Kirchengemeinde, auch wenn es in dieser schwierigen Zeit gerade fast nicht möglich ist, eine Chorprobe zu halten, geschweige denn in der Kirche als gesamter Chor aufzutreten.

Nach dem Gottesdienst überreichte Pfarrer Zorn die Urkunden und Vorstand Anton Deis die Geschenke an die Sängerinnen und Sänger mit einem herzlichen Dankeschön für ihren Dienst und der Treue zum Chor.

Bei den Ehrungen konnte Anne Fürst für 35 Jahre, August Göggerle für 20 Jahre, Claudia Häfele und Nadine Maier für 15 Jahre, Roland und Irene Klein für zehn Jahre und Johannes Löffellad für fünf Jahre geehrt werden.

Nach den offiziellen Ehrungen überreichte Vorstand Anton Deis noch als Zeichen des Dankes Präses Pfarrer Zorn sowie Chorleiterin Victoria Kucher ein kleines Geschenk.