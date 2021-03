Ehrungen bei Zimmerei Haller

Ein 18-Jähriger hat am Freitagnachmittag eine Tankstelle in der Wangener Straße in Leutkirch überfallen. Bewaffnet war er mit einem Messer, auf der Flucht wurde er von der Polizei festgenommen.

Wohl kein Drogeneinfluss Wie eine Polizeisprecherin am Montagvormittag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, deute momentan nichts darauf hin, dass der Heranwachsende beim Überfall unter Drogeneinfluss stand.

Der Tatverdächtige verlangte am Freitagnachmittag in der Tankstelle unter Vorhalt eines Messers von einem ...