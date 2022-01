Ehrung langjähriger Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Jubläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen des Kirchenchores St. Petrus und Paulus Berg und die Verleihung der Zelter-Plakette, welche für den 11. Dezember 2021 angedacht gewesen waren, nun ein zweites Mal verschoben werden mussten, konnten immerhin die langjährigen Sängerinnen und Sänger der Jahre 2020 und 2021 geehrt werden. Im Anschluss an den Abendgottesdienst zum dritten Advent, in welchem Pfarrer Peter Häring anlässlich „Gaudete – Freuet Euch“ insbesondere auf die Freude an der Musik und am Gesang eingegangen war, fand die feierliche Übergabe der Urkunden und Ehrenzeichen in der Berger Kirche statt.

Folgende Jubilare konnten geehrt werden: 20 Jahre Angelika Felder, Thea Thomiczek, Klaus Lang und Helmut Störr. 25 Jahre Anja Pfeiffer. 30 Jahre Juliane Traub, Hans Bulling und Hermann Köberle. 40 Jahre Rita Eigner. 50 Jahre Rita Sauter und Peter Zaiger.

Die Jubilare erhielten entsprechend die Urkunden des Dekanates und des Cäcilienverbandes von Pfarrer Peter Häring überreicht wie auch die Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre und Gold für 40 Jahre. Den Ehrenbrief des Bischofes sowie die Ehrenurkunde des Cäcilienverbandes erhielten Rita Sauter und Peter Zaiger für stolze 50 Jahre.

Jeder Jubilar wurde mit persönlichen Worten der Dirigentin Franziska Schmidt, der 2. Vorsitzenden Angelika Felder und der 1. Vorsitzenden Anja Pfeiffer beglückwünscht, begleitet mit dem jeweiligen Lieblingslied, an der Orgel gespielt von Peter Fuchs.

Der Kirchenchor Berg hofft nun sehr, dass die 150-Jahre-Jubiläumsfeier und die Verleihung der Zelter-Plakette am Patroziniumsfest Petrus und Paulus im Juni 2022 stattfinden kann. Nur wer nach vorne schaut, sieht das Licht und kann ihm entgegen gehen.