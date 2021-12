Ehrung für langjährigen Chorgesang zum Lobe Gottes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Corona-Pandemie und Krankheit haben die Ehrungen für langjährige Chormitglieder seit einem Jahr aufgeschoben. Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Christkönigsfest, durften nun Robert Schwarz für 65 Jahre, Hannelore Haaf und Christa Zimmermann für jeweils 50 Jahre die Ehrungen für aktives Singen im Schwandorfer Kirchenchor Sankt Ulrich entgegennehmen.

Robert Schwarz hatte bis zum Jahr 2000 lange Jahre den Vorsitz des Chores inne und ist seither Schriftführer. Hannelore Haaf und Christa Zimmermann sind schon als Schülerinnen in jungen Jahren in den Chor eingetreten. Mit einem herzlichen Vergelt’s Gott für die Jahrzehnte lange Mitwirkung im Chor und Mitgestaltung der Gottesdienste überreichten Pfarrer Ewald Billharz und die Vorsitzende Renate Kästle am Ende des Gottesdienstes den Jubilaren die Urkunden des Cäcilien-Verbandes der Erzdiözese Freiburg. Renate Kästle dankte aus diesem Anlass auch der Organistin Ida Schulte, die seit über 20 Jahren den Chor leitet. Auf die sonst übliche Cäcilienfeier mit dem Jahresrückblick und gemeinsamem Essen haben die Chormitglieder verzichtet.