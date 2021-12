Ehrenzeichen der Stiftung Liebenau für Pater Hubert Veeser SDS

Mit dem Ehrenzeichen der Stiftung Liebenau ist Pater Hubert Veeser SDS ausgezeichnet worden. Vorstand Berthold Broll würdigte seine Verdienste um die Entwicklung der Stiftung Liebenau und der eng verbundenen Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Kißlegg.

Von 2012 bis 2021 war Pater Hubert Provinzial der Deutschen, vormals Süddeutschen, Provinz der Salvatorianer. Er vertrat die Gemeinschaft in der gemeinsamen Tochtergesellschaft Heilig Geist – Leben im Alter, die vielfältige Leistungen der Altenhilfe vorwiegend im Allgäu erbringt. Engagiert setzte er sich auch ein für den Erhalt des Kulturdenkmals Schloss Bad Wurzach, das viele Jahrzehnte untrennbar mit den Salvatorianern in Bad Wurzach verbunden war und noch heute Unterrichtsräume für das Salvatorkolleg beherbergt. „In dieser Zeit, aber auch schon in den Jahren zuvor, haben Sie die Zusammenarbeit aufs Allerbeste gefördert und waren ein bedeutender Fürsprecher der Stiftung nach innen und außen, insbesondere auch im kirchlichen Raum“, wird Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau, zitiert.

Das Ehrenzeichen der Stiftung Liebenau wird seit 2002 an Personen verliehen, die sich in herausragender Weise um das Wohl der Stiftung Liebenau und ihre Aufgaben im Sozial- und Bildungsbereich verdient gemacht haben.