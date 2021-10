Ehrennadel in Gold geht an Werner Späth

Ailingen (sz) - Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Ailingen am Freitag, 8. Oktober ist nicht nur Werner Späth mit der Ailinger Ehrennadel in Gold ausgezeichnet worden, sondern es standen auch Wahlen an: Michael Fischer löst als Abteilungskommandant Werner Späth ab, der sich nach 15 Jah-ren nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Neuer Stellvertreter wird Sven Huber. Neben den Wahlen zur Abteilungsführung fanden auch Ausschusswahlen statt und es gab Verabschiedungen, Beför-derungen und zahlreiche Grußworte. Eine besondere Hauptversammlung, die Corona-bedingt auch 2019 und 2020 beinhaltete.

In seinem Jahresbericht blickte Späth auf ereignisreiche Jahre zurück: Mit jeweils rund 60 Einsätzen 2019 und 2020 blieb das Einsatzaufkommen auf einem hohen Niveau. Das Einsatzspektrum reichte von Ölspuren, Sturmholz, Verkehrsunfällen bis hin zu klassischen Brandeinsätzen und Unterstüt-zungseinsätzen in der Stadtmitte und benachbarten Abteilungen. Es gab keine Corona-bedingten Austritte. Zwei Kameraden wechselten in die Altersabteilung, ein Feuerwehrmann zog weg.

Kassierer Tobias Völker wurde nach seinen Kassenberichten über die Jahre 2019 und 2020 einstimmig entlastet. Jugendfeuerwehrwart Samuel Fischer berichtete über eine motivierte Truppe, die durch Corona teilweise auch auf Online-Dienstabende ausweichen mussten. Zusammen mit seinen Stell-vertretern Jan Baumann, Julian Hechler, Jannik Willauer und Tim Schmidle ist das Jugendwartteam für derzeit 17 Mädchen und Jungen verantwortlich. Seit der Gründung im Jahr 1991 stammen be-reits über die Hälfte der Mannschaft in der Einsatzabteilung aus den eigenen Reihen der Jugendfeuerwehr. Manfred Strobel schlug den Bogen zur Seniorenmannschaft und gab einen Einblick in die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre, die Corona-bedingt geringer ausfielen als davor.

Der Kommandant der Feuerwehr Friedrichshafen, Felix Engesser, sprach in seinem Grußwort von einer besonderen Hauptversammlung. So sei es die erste Hauptversammlung seit mehr als zwei Jahren. Zudem stehe ein Führungswechsel in der Abteilung an. Darüber hinaus sei es für ihn der erste offizielle Anlass in Ailingen in seiner neuen Funktion als Kommandant. Engesser lobte die Arbeit des Jugendwartteams und verdeutlichte die Wichtigkeit der Jugendfeuerwehr als Nachwuchsquelle der Einsatzabteilung. Dass es keine corona-bedingte Ausfälle ganzer Abteilungen gab, spricht für Engesser für das gute Schutzkonzept. Insbesondere das aktuelle Jahr sei durch die vielen Wetterereignisse bisher sehr fordernd und kräftezehrend gewesen. Derzeit stehe man bei 1.080 Einsätzen in der Gesamtfeuerwehr Friedrichshafen, so Engesser. Schließlich zollte er Späth seinen Respekt für 44 Jahre bei der Feuerwehr, 32 Jahre davon mit einer Führungsposition.

Abschließend bedankte sich Michael Fischer bei der Mannschaft für das ausgesprochene Vertrauen durch die Wahl zum Abteilungskommandanten. Sein besonderer Dank richtete sich im Namen der Ailinger Feuerwehr mit einem Geschenk und viel Applaus ebenfalls an Werner Späth.

Ortsvorsteher Georg Schellinger ernannte Jonas Knoblauch, Lukas Mohr und Lars Sauerborn nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Michael Wieland, Martin Benz und Stefan Seeberger wurden jeweils zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Jürgen Röhrer – nach dem Gruppenführerlehrgang – zum Löschmeister sowie Stefan Schmid und Sven Huber mit dem Zugführerlehrgang jeweils zum Brandmeister.

Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst bekamen Julian Hechler und Martin Benz das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze verliehen. Herbert Hänsler erhielt für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst das goldene Feuerwehrehrenzeichen.

Die Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes Daniel Löhle und Kai Kreuzer verliehen für besonderes Engagement das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis in Bronze an Stefan Schmid und Franz-Peter Seeberger.

Eine ganz besondere Auszeichnung konnte Ortsvorsteher Georg Schellinger bei der Hauptversammlung der Ailinger Feuerwehr am vergangenen Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus vornehmen. Werner Späth wurde für sein herausragendes Engagement für die Ortschaft Ailingen in den vergangenen 44 Jahre mit der Ailinger Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Späth trat 1977 in die Feuerwehr ein und leistete seitdem weit mehr als nur den üblichen Feuerwehrdienst. So war er beispielsweise Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr in Ailingen. Später war er 17 Jahre stell-vertretender Abteilungskommandant in Ailingen und bis zuletzt 15 Jahre Abteilungskommandant. Darüber hinaus übernahm Späth viele weitere Rollen auf Stadt- oder Landkreisebene, wo er bis heute ebenfalls überdurchschnittliches Engagement zeigt.