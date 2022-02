Ehrenamtlicher Fahrdienst Herz und Gemüt verabschiedet zwei langjährige Fahrer

- Seit 16 Jahren gibt es den Fahrdienst von Herz und Gemüt. Nun wurden mit Karl-Heinz Schmidt und Hajo Focken zwei langjährige Fahrer verabschiedet, wie die Stadtverwaltung Isny in einer Pressemitteilung berichtet. Für beide bedeutete dieses Ehrenamt mehr als nur ein Auto zu steuern. Das Miteinander war ihnen wichtig.

Karl-Heinz Schmidt war von Anfang an dabei. Seither ist er mit dem eigenen Auto viele Kilometer für seine Mitmenschen gefahren. Jetzt aber geht die Betreuung der Enkelkinder vor. „Und die Enkel sind in einem Alter, wo der Opa noch der Held ist, das möchte ich genießen“, erklärt er.

Hajo Focken kam vor zehn Jahren zum Fahrdienst. „Ich bin überzeugt vom Ehrenamt“, betont er und scherzt, „ich wollte nicht ‚verwahrlosen‘ als ich in Rente kam“. Das Ehrenamt gab seinem Leben weiterhin Struktur. Das Schöne am Fahrdienst seien die Unterhaltungen gewesen, sagt Focken. Das habe ihm viel Spaß gemacht und den Gästen viel Freude. Das bestätigt auch Schmidt. Sie waren nie nur Chauffeur. Über die Jahre sind Beziehungen gewachsen und oft genug war auch Beistand und Trost gefragt und beim Erzählen kommt so manche bewegende Erinnerung hoch.

Petra-Anna Dröber kann die beiden treuen Ehrenamtlichen guten Gewissens ziehen lassen. Haben sich doch jüngst neue Fahrer und Fahrerinnen gemeldet, darunter frisch Zugezogene und Neu-Rentner. Dieser ehrenamtliche Fahrdienst gegen einen geringen Beitrag, werde laut Mitteilung dringend gebraucht. Im Januar waren es schon 25 Anfragen von Senioren und Seniorinnen ohne Auto, die sich ein Taxi nicht leisten könnten. Wer Bedarf hat, melde sich bitte rechtzeitig Montag, Dienstag und Donnerstag telefonisch an (außerhalb der Dienstzeiten über den Anrufbeantworter) unter Telefon 07562 / 905 747.