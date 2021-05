Ehrenamtliche werden gefördert

Für ehrenamtlich Engagierte gibt es eine Austauschmöglichkeit beim digitalen Engagementforum. Welche Fördermöglichkeiten es im Bodenseekreis gibt, wie der Stand bei laufenden Projekten ist und welche Erfahrungen Engagierte täglich sammeln, sind Themen am 18. Juni 2021 um 16.30 Uhr. Eingeladen sind alle Ehrenamtlichen und Interessierten in Vereinen und bürgerschaftlichen Organisationen im Landkreis, teilt das Landratsamt mit.

Aktuell bestehen einige neue Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote für ehrenamtlich Engagierte in Vereinen, Verbänden und sozialen Initiativen im Bodenseekreis. In der Region wurden die Modellprojekte „Hauptamt stärkt Ehrenamt – Jung und engagiert im Bodenseekreis“ sowie „Vereinsbegleitung“ ins Leben gerufen. Bundesweit ist die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt seit dem Sommer 2020 tätig. Beim digitalen Engagementforum können sich nun alle Beteiligten über ihre Tätigkeit und deren Rahmenbedingungen austauschen, wie zum Beispiel über Herausforderungen, die Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedergewinnung oder die Weiterentwicklung von Vereinsstrukturen mit sich bringen. Weitere Inhalte sind die Fördermöglichkeiten und Unterstützungsleistungen, die die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bietet.

Das digitale Engagementforum findet über die Videokonferenz-Plattform Zoom statt und dauert von 16.30 bis voraussichtlich 20 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich in Kleingruppen zu unterschiedlichen Themen und wählen dafür bei ihrer Anmeldung zwei Gruppen aus. Diese ist noch bis zum 11. Juni 2021 möglich unter www.paritaet-bw.de/engagementforum. Das Programm und weitere Informationen werden dann an alle Angemeldeten versandt. Am 15. Juni 2021 findet um 17 Uhr eine kurze Einführung in Zoom statt. Wer Interesse an diesem Angebot hat, gibt dies bei seiner Anmeldung an.

Ansprechpartner sind die Regionalgeschäftsstelle Bodensee-Oberschwaben des Paritätischen, die Projektstelle „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ sowie die Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement im Landratsamt Bodenseekreis, www.bodenseekreis.de/de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement/.