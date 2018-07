Ehrenamtliche putzenSt. Theresia heraus

Gestern Morgen hat in der katholischen St.Theresienkirche in Trossingen der jährliche Großputz stattgefunden. Ehrenamtliche Helfer aus dem Kirchenchor, dem Ausschuss und dem Gemeinderat sowie amtliche Helfer wie der Hausmeister Herr Petruschke, der bis Dezember 2010 als Hausmeister bei der Stadt tätig war, und sein Stellvertreter Herr Thoma, der sich schon seit den 70er Jahren für die Kirche engagiert, beteiligen sich an dem Großputz. Geputzt wird die gesamte Kirche vom Glockenturm bis hin zu ihren Böden und Decken, den Sitzbänken, der Orgel und ihren Fenstern. (asch) Foto: Anja Schumann