Ehrenamtliche Gruppenleitungen gesucht

Bewegung und Spaß in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten in lockerer Runde: Das bieten laut Pressemeldung die DRK-Gesundheitsprogramme im Bodenseekreis. Wie die Verantwortlichen schreiben, ist der DRK-Kreisverband mit über 40 Gruppen in 19 Gemeinden im gesamten Bodenseekreis präsent. Hier treffen sich wöchentlich etwa 450 Menschen in der zweiten Lebenshälfte zu Gymnastik, Tanz oder Gedächtnistraining.

Zum Ausbau seines Angebots sucht der DRK-Kreisverband Bodenseekreis vor allem im Raum Friedrichshafen und Tettnang sowie im westlichen Bodenseekreis bis Überlingen ehrenamtliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter für Gymnastik, Tanz oder Gedächtnistraining. Das DRK bietet dabei ein fachlich fundiertes Angebot an Ausbildung und Fortbildungen, das für die Gruppenleitungen kostenlos ist.

Bewerberinnen und Bewerber sollten Empathie und Begeisterungsfähigkeit für ältere Menschen mitbringen. Sie leiten wöchentlich eine bis zwei Stunden Gruppentraining und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung.