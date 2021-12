Ehrenamtliche fürProjekt LUChS gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das neue Projekt LUChS der Kinderstiftung Bodensee sucht in und um Friedrichshafen ehrenamtliche Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen, die Freude daran haben Kinder und Jugendliche in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess zu begleiten. Dabei sollten Sie Gespür für Kinder, Freude am gemeinsamen voneinander Lernen haben und sich wöchentlich Zeit für ein Kind oder eine*n Jugendliche*n nehmen. Sie erhalten eine Grundschulung und werden in Ihrem Ehrenamt von der Kinderstiftung begleitet. Bitte beachten Sie, dass wir uns stets situativ an die coronabedingten Vorschriften halten und diese sich dementsprechend je nach Fallzahlen auch verändern können.

Bei Interesse und für Fragen melden Sie sich bitte bei der Projektkoordinatorin Anja Marchoud, marchoud.a@caritas-bodensee-oberschwaben.de oder per Telefon: 0176 – 19 97 50 51.

Weiter Infos finden Sie auch unter www.kinderstiftung-bodensee.de

Das Team der Kinderstiftung Bodensee freut sich auf Sie.