Ehinger Judoka für DM qualifizert

Bei den in Pforzheim ausgetragenen süddeutschen Judo-Meisterschaften der U18 sind Mathilda Vaillant und Nathanael Böckheler als für diese Wettkämpfe qualifizierte Kämpfer an den Start gegangen. Mathilda Vaillant erkämpfte sich mit starken Leistungen in einem Pool von acht Kämpfern den zweiten Platz und qualifizierte sich damit für die deutschen U18-Meisterschaften am 21. März in Leipzig. Nathanael Böckheler gelang es, in seinem mit 16 Kämpfern besetzten Pool aufgrund guter Leistungen den fünften Platz zu erkämpften. Ebenfalls in Pforzheim fanden die süddeutschen Meisterschaften im Judo statt. Hier war für den Ehinger Sportclub Viviana Böckheler angetreten. Auch sie rief in dem starken Starterfeld von acht Kämpfern sehr gute Leistungen ab und belegte den dritten Platz. Somit ist auch Viviana Böckheler für die deutschen Meisterschaften der U21 am 8. März in Frankfurt (Oder) qualifiziert.