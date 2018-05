Ehingens Fußwege kommen unter die Lupe

Die Stadt Ehingen ist von einer Jury als Teilnehmerkommune des Fußverkehrschecks 2018 ausgewählt worden. Bei einer Veranstaltung am Montag in Stuttgart überreichte Verkehrsminister Winfried Hermann Urkunden an die Teilnehmerkommunen.

„Der Verkehrsalltag der Fußgänger in Ehingen wird sicherer. Dafür sorgt der Fußverkehrscheck der Landesregierung Baden-Württemberg. Ein sehr wichtiges Vorhaben, da nach wie vor ein hohes Unfallrisiko für Fußgänger vorhanden ist. Das Land muss dafür sorgen, dass alle Wege und Querungen sicher gestaltet sind“, so der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel .

Als eine von acht Teilnehmerkommunen wurde auch die Große Kreisstadt Ehingen nun ausgewählt. Nun haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ehingen, die Stadtverwaltung und auch die Politik die Möglichkeit, im Rahmen von Workshops und Begehungen die Situation des Fußverkehrs im offenen Dialog zu bewerten. Mit Unterstützung eines Fachbüros werden Maßnahmen erarbeitet, um die Wege zu Fuß künftig noch attraktiver und sicherer zu gestalten. Die Fußverkehrschecks werden bereits seit 2015 gemacht.

Wichtige Mobilitätsform

„Ich freue mich wirklich sehr, dass Ehingen dieses Jahr mit dabei ist. Das ist nicht selbstverständlich, da die Zahl der Bewerbungen gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen ist. Fast 60 Kommunen haben sich beworben. Der Fußverkehr kann so wieder als wichtige Mobilitätsform ins Bewusstsein gerückt werden. Mein Dank gilt der Stadt Ehingen für die gute Bewerbung,sowie auch der Fachjury und der Landesregierung“, so Manuel Hagel weiter.

Für die vierte Runde der Fußverkehrs-Checks wurden acht Städte und Gemeinden von einer Jury ausgewählt: Bad Wildbad, Böblingen, Ehingen, Kusterdingen, Lörrach, Neckarsulm, Pforzheim und Zell am Harmersbach.

Für die ausgewählten Städte und Gemeinden trägt das Land die Kosten für die Fußverkehrs-Checks. Zusätzlich zu diesen Kommunen nimmt die Stadt Albstadt eigenfinanziert teil.

Die Auswahl der Kommunen hat eine Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinde- und des Städtetags, der Universität Stuttgart, des Fachverbands FUSS e. V., der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sowie des Ministeriums für Verkehr vorgenommen. Entscheidend für die Auswahl war eine möglichst große Bandbreite von Fußverkehrsthemen. Darüber hinaus wurden bei der Auswahl Kommunen mit unterschiedlicher Größe, Topographie und Erfahrung im Bereich der Fußverkehrsförderung berücksichtigt.