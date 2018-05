Ehingen-Süd ist zu Gast beim Schlusslicht Schwäbisch Hall

Mit dem Tabellenletzten und ersten Absteiger aus der Fußball-Verbandsliga bekommt es der SSV Ehingen-Süd am Samstag, 19. Mai, zu tun. Anpfiff der Partie bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall ist um 14 Uhr. Während Hall seit November kein Spiel gewonnen hat, sind die Kirchbierlinger das viertbeste Team der Rückrunde, verloren von ihren letzten acht Begegnungen nur eine und holten aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte.

Trotz der Vorzeichen geht SSV-Trainer Michael Bochtler nicht davon aus, dass seine zuletzt so erfolgreiche Mannschaft die bereits abgestiegenen Haller insgeheim nicht ganz so ernst nimmt wie die Gegner in den zurückliegenden Wochen. Im Training deutete nichts darauf hin. „Ich habe nicht das Gefühl, dass bei uns jemand das Spiel auf die leichte Schulter nimmt“, sagt Bochtler. Zumal man das Saisonziel noch nicht erreicht habe. „Wir wollen das durchziehen, bis es auch rechnerisch zum Klassenerhalt reicht.“ Man könne es sich daher gar nicht leisten, irgendeinen Gegner zu unterschätzen.

Erst recht nicht in einer Verbandsliga-Saison, die Bochtler als „kurios“ bezeichnet. Woche für Woche habe es Resultate gegeben, mit denen nicht zu rechnen war – bis zum vergangenen Wochenende, als ein Spieltag mal „erwartete Ergebnisse“ geliefert habe. Davon profitierte der SSV Ehingen-Süd, der vor Wochenfrist als einzige Mannschaft der unteren Tabellenhälfte drei Punkte holte. Die meisten Konkurrenten haben im Abstiegskampf verloren.

Doch das wird sich über Pfingsten nicht wiederholen – allein deshalb, weil die acht Teams der unteren Tabellenhälfte am Spieltag unter sich sind. Verschiebungen in der Tabelle sind möglich. „Entweder die Mannschaften driften weiter auseinander oder das Feld schiebt sich wieder zusammen“, so Bochtler. Allzu groß ist Süds Vorsprung auf den Relegationsplatz und ersten Abstiegsplatz nicht.

Ein Sieg in Schwäbisch Hall wäre für den Aufsteiger ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Verbleib in der Liga. In der Vorrunde siegte der SSV gegen die Sportfreunde mit 2:0, doch einzelne herausragende Spieler des Gegners sind Bochtler nicht aufgefallen. Die „mannschaftliche Geschlossenheit“ sei die Stärke der Haller und „das kann uns zu schaffen machen, auch wenn sie schon abgestiegen sind“.

Ehingen-Süd hat herausragende Spieler, aber die Stärke des Aufsteigers liegt ebenfalls im Mannschaftsverbund. Gegenüber der Partie vor einer Woche gegen Albstadt (1:0), droht aber der Ausfall von Philipp Schleker, der das Donnerstagtraining wegen erneuter Beschwerden an der Leiste abbrach. Sollte Schleker nicht auflaufen, könnte Innenverteidiger Jan Deiss ins defensive Mittelfeld rücken – wie vor zwei Wochen gegen Leinfelden-Echterdingen (4:1), als Schleker auch nicht spielte und Bochtler seine Elf im 4:4:2-System anfangen ließ. Der Trainer war zufrieden, aber ob Süd auch in Schwäbisch Hall so aufläuft, wird Bochtler kurzfristig entscheiden. Sicher ist, dass für die Offensive ein weiterer Spieler zur Verfügung steht: Daniel Maier ist wieder fit und im Kader.