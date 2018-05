Eher ein Sechser im Lotto als ein Fuchsbandwurm

Wer Wildkräuter pflückt oder Beeren im Wald sucht, wird sehr häufig mit dem Argument konfrontiert, es nicht zu tun, weil man sich mit dem Fuchsbandwurm anstecken könnte. In der Tat ist der Befall der Füchse mit diesem Parasiten in Bayern und Baden-Württemberg ungleich höher als in anderen Bundesländern. Ob die Angst jedoch begründet ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich mit Eiern des Fuchsbandwurms zu infizieren, darüber hat SZ-Redakteur Ralf Schäfer mit Professor Klaus Brehm vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg gesprochen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich beim Sammeln und Essen von Wildkräutern oder Beeren mit dem Fuchsbandwurm zu infizieren?

Wir haben in Deutschland bei einer Bevölkerung von über 82 Millionen Menschen pro Jahr rund 50 Neuinfektionen, die beinahe alle in Baden-Württemberg und Bayern vorkommen. Nebenbei: Wir haben etwas mehr Lottomillionäre pro Jahr, daher dürfte ein Sechser im Lotto wahrscheinlicher sein.

Wie steckt man sich an?

Wir wissen definitiv nicht, wie sich die Menschen hierzulande anstecken. Es könnten die Beeren sein, was aber gerade für hoch hängende sehr unwahrscheinlich ist. Es könnten die Kräuter sein, was ich sogar für etwas wahrscheinlicher halte als die Beeren. Viel wahrscheinlicher sind Haushunde, die Mäuse fressen. Es könnte Waldboden sein (Waldarbeiter), es könnte Feldboden sein (Landwirte) und es könnten Pilze sein. Jeder Fall für sich ungefähr gleich unwahrscheinlich, weshalb wir eben in der Summe auf nur 50 Fälle pro Jahr kommen. Fakt ist: es sind eben etwa 50 Fälle, nicht 1000 oder 10 000, was man erwarten würde, wenn Beeren oder Kräuter tatsächlich ein Hauptansteckungsweg wären. Wir reden hier also über Wahrscheinlichkeiten, die sich in jedem Fall sehr nahe bei Null bewegen.

Eine Sicherheit gibt es nicht?

Wir könnten, wie Menschen das oft so wollen, 100-prozentige oder null-prozentige Wahrscheinlichkeiten anstreben. So etwas gibt’s in der Religion, in der Politik, in der Esoterik, aber nicht in der Biologie. Man hat immer ein Risiko. Die Frage ist nur, wie groß es ist. Und es ist eben hier nahezu null. Sollen wir uns wirklich Gedanken machen über ‚Gefahren‘, deren Wahrscheinlichkeit bei knapp null liegt, wenn es Tausende anderer Gefahren gibt, die viel, viel, viel wahrscheinlicher sind?

Ich meine, wir sollten uns auf die Gefahren konzentrieren, die tatsächlich real sind. Nicht auf solche, die ‚herumgeistern‘.

Essen Sie Wildkräuter?

Ich befasse mich nun fast mein gesamtes berufliches Leben mit dem Fuchsbandwurm. Und es ist mir immer noch völlig egal, woher die Kräuter kommen, die ich esse. Allein auf den Geschmack kommt’s mir dabei an.